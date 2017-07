Basketbalisty USK Praha v nové sezoně povede řecký trenér Chugaz

Chugaz do české metropole přichází z rakouského Oberwartu, s tamním týmem si zahrál FIBA Europe Cup a po loňském triumfu v lize i v poháru letos vybojoval ligové stříbro.

Především se tento dvoumetrový rodák z egyptské Alexandrie vyučil basketbalu v řeckých klubech. Nejdříve jako hráč prošel Panioniosem Atény či OFI Kréta, poté se do obou oddílů vracel i jako trenér, v nejvyšší řecké soutěži vedl rovněž Iraklis Soluň či Kavalas.

Chris Chugaz Trenérská kariéra 2005 - 2008 Panionios Atény (asistent) 2008 - 2010 EK Kavalas (asistent) 2011 Iraklis Soluň 2011 - 2012 OFI Kréta 2012 EK Kavalas 2012 - 2014 Apollon Limassol (Kypr) 2013 Correcaminos de Victoria (Mexiko) 2015 Panionios Atény 2015 - 2017 Oberwart Gunners (Rakousko)

Zahraniční zkušenosti pak načerpal v kyperském Apollon Limassol, v roce 2013 si odskočil k exotickému angažmá v mexickém Correcaminos de Victoria.

„Byl jsem s klubem v kontaktu, navštívil jsem Prahu osobně a byl jsem nadšen z Folimanky. Z podmínek, které zde trenéři i hráči mají,“ přibližuje Chugaz, proč ho zlákala nabídka USK.

„Klub nabízí skvělé podmínky mladým hráčům pro to, aby se mohli zlepšovat, to je pro mě důležité. Rád pracuji s mladými hráči, kteří vědí, co chtějí, a jsou hladoví po úspěchu. Proto jsem tu,“ dodává řecký odborník.

A jak by se chtěl v novém angažmá prezentovat? „Jsem v teď v klubu USK Praha nový a vše si musí sednout. Já si musím zvyknout na hráče a oni na mě. Tým vhodně doplníme o hráče, kteří sdílí strategii klubu a chtějí se zlepšovat. Našim cílem je prezentovat se poctivým basketbalem, který bude vycházet z radosti ze hry a z maximálního úsilí.“

Pražský celek do nové sezony vstoupí bez dosavadních opor Jaromíra Bohačíka, Lukáše Feštra či Petra Šafarčíka. Očekává se, že kádr doplní z vlastních zdrojů - o mládežnické reprezentanty Jakuba Tůmu, Davida Žiklu, Zdeňka Bláhu nebo Radka Farského, kteří letos táhli juniorský tým USK k titulu v extralize do 19 let..

Chris Chugaz při vedení zápasu

„Těžiště je u nás na mladých hráčích, v tom se měnit nic nebude ani pod vedením nového trenéra, který pochází ze země, kde má basketbal hluboké a silné kořeny a mladí řečtí hráči aktuálně patří k těm nejlepším v Evropě. Má za sebou úspěšnou misi v Oberwartu, kde rovněž pracoval s mladými,“ přizvukuje manažer pražského týmu Petr Jachan.