S mistryněmi světa i hosty z Ugandy, zato bez Brna. To je 3x3 Tour

Do Ostravy už je přihlášen BB team, který počítá se třemi ze čtyř světových šampionek v basketbalu 3x3. Jen místo Kateřiny Novotné je v sestavě Kristýna Minarovičová.

Další možnost ukázat České republice, jak se hraje nejlepší světový basketbal 3x3, budou mít šampionky z Kuang-čou hned za týden v Poděbradech, i když původně měl celý seriál zavítat do Brna. Organizátoři však museli tradiční destinaci Chance 3x3 Tour na poslední chvíli vyměnit.

„Mrzí mě to, ale město nám nevyšlo vstříc. Bylo to asi opravdu nejlepší místo v republice co se týče hraní basketbalu 3x3. Hrát v Brně jinde než na náměstí Svobody ale nemá smysl,“ vysvětluje Michal Kruk, který stojí v čele organizace celého seriálu.

Chance 3x3 Tour 2017 Program seriálu 27. května - Ostrava

4. června - Poděbrady 10. června - České Budějovice 17. června - Hradec Králové 24. června - Praha 25. června - Praha, FINÁLE Přihlášky týmů probíhají na portálu FIBA 3x3planet.com a více informací k celé Chance 3x3 Tour je uvedeno na webu 3x3.cbf.cz.

Všechno špatné je však k něčemu dobré. Otevřely se dveře k velkému svátku basketbalu 3x3. V Poděbradech se bude hrát nezvykle v neděli. Turnaji Chance 3x3 Tour totiž předchází dvoudenní turnaj Royal Cup pro reprezentační výběry dospělých a do 23 let.

„Spojili jsme několik věcí dohromady. Tento prodloužený víkend bude v Poděbradech na kolonádě patřit basketbalu 3x3. V pátek a v sobotu proběhne Royal Cup, kde budou družstva osmi zemí v kategorii U23 a dospělých. Přijedou reprezentace Maďarska, Nizozemska, Srí Lanky nebo Ugandy,“ láká Kruk na nezvyklé týmy, které jsou součástí projektu FIBA s názvem Fast Track. Ten slouží k přípravě hráčů v basketbalu 3x3 s výhledem na olympiádu.

To je ovšem věc budoucnosti. Organizátoři 3x3 Tour v čele s Michalem Krukem si dávají trochu cíle, které chtějí plnit už letos. Trápí je třeba stáří špičkových světových týmů. Bývalí ligoví hráči či dokonce reprezentanti svých zemí berou naděje nastupující generaci.

„Mladí hráči proti nim nemají moc šancí vyhrát a v 19 letech přirozeně nepřecházejí k basketbalu 3x3. Chceme proto, aby Chance 3x3 Tour hrálo mnohem větší množství týmů do 18 let a také hráči do 23 let,“ vytyčil Kruk.

Naděje přitom vkládá do českých reprezentantů v kategorii do 23 let. Ještě jako osmnáctiletí vloni na evropském šampionátu proháněli nejlepší seniorské celky starého kontinentu: „V kategorii U23 teď máme jeden ze špičkových týmů. Věřím, že budou patřit mezi top 5 týmů na světě. To se ukáže také v Poděbradech.“

Opět o něco vzrůst by měla už tak vysoká sportovní kvalita všech turnajů 3x3 Tour. „Máme signály, že Chance 3x3 Tour bude hrát mnohem víc hráčů z nejvyšších soutěží. Věřím, že to neodradí hráče z prvních a druhých lig, protože si myslím, že to posouvá dopředu všechny - Tour i jejich hru,“ soudí Kruk.

Účast nejlepších tuzemských hráčů by podle měj měla mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost českého basketbalu 3x3, která se pak promítá i v možnosti účasti na evropských a především světových šampionátech: „Chceme vygenerovat tři čtyři týmy, které budou jezdit po světě a bojovat o World Tour a také sbírat body do rankingu, abychom mohli postupovat na MS.“

Jako tradičně budou ve hře peněžní prémie. Na kvalifikačních turnajích hraje vítěz o 10 000 korun, na finále v Praze o trojnásobek. V sázce je ale také postup na World Tour. Jeden z turnajů Světové série se opět odehraje v Praze na Václavském náměstí (5 a 6. srpna).

„Od FIBA jsme navíc dostali divokou kartu, takže máme jeden tým na finále WT kdekoliv po světě. Čekáme, jak dopadne finále české Tour. Pokud postoupí český tým, tak pro divokou kartu budeme volit jiný turnaj World Tour tak, abychom měli seriál co nejvíc pokrytý,“ kalkuluje s novinkou Kruk.

Jak to vše dopadne, se dozvíme už 25. června, kdy v Praze proběhne finálový turnaj. Ne nadarmo bylo vybráno toto datum. Celý víkend bude žít Praha basketbalem, protože v ty samé dny bude v O2 areně vrcholit ME v basketbalu žen.

„Myslím, že je to dobře. Vznikne tam synergie. Lidé uvidí basket venku, což je může nalákat, aby se přišli podívat do haly. To je hlavní myšlenka 3x3, aby se hráči v létě potkávali a propagovali basket. Pokud se z toho vyvrbí olympijský sport, tak tím líp. To, že se 3x3 hraje venku a lidé ho vidí, aniž by ho museli složitě hledat, tomu sportu jen pomůže,“ těší se na nadcházející týdny Kruk.