Obruče, tenisáky. Nejsme úplný knedle, říkají čeští střelci

„Někdo s tím přišel a už to dělají skoro všichni,“ popisuje Jiří Lipták. „Nejlepší je, když jsou míčky navíc oranžové. Imitují tak terče,“ doplňuje 35letý reprezentant závodící v olympijské disciplíně trap.

I mezi brokové střelce dorazily inovace a vylepšováky, které zdokonalují fyzickou kondici nebo postřeh sportovců. „Nejsme úplný knedle,“ glosuje Lipták. Dalším důvodem inovací je i nový model soutěže. „Mění se to každé čtyři roky, člověk si to ani nezapamatuje,“ usměje se Lipták, olympionik z londýnských her v roce 2012.

Z kvalifikačního kola, v němž střelci na trapu i na skeetu vypálí 125 nábojů, stejně jako v minulosti postoupí do finále nejlepší šestice. Novinkou je, že z finálové šestky postupně odpadá nejhorší závodník (v případě stejného nástřelu končí střelec s horším kvalifikačním výsledkem). Vítěz závodu v trapu tak ve finále vystřílí 50 ran, ve skeetu ještě o deset víc. „Je to daleko fyzicky náročnější, finále se z 25 minut natáhne na 45 minut. A postupně se také zkracuje čas na oddech,“ přibližuje Lipták.

Tři olympijští vítězové v Brně

„Oproti předchozím pravidlům je větší šance napravit chybu. Závod je i zábavnější,“ vyzdvihuje Lipták nový model soutěže. „Někdy je těch zvratů až moc. Poučený laik to stíhá, ale pro nezasvěcené to je dost nepřehledné,“ podotýká skeetař Jakub Tomeček z Komety.

Atraktivitu pozměněných brokových soutěží mohou o víkendu posoudit i diváci v Brně. V Králově Poli se koná prestižní Memoriál Miloslava Bednaříka v trapu a Bronislava Bechynského ve skeetu. „Je to největší závod svého druhu v Česku,“ hlásí manažer Komety Josef Machát.

Do Brna dorazí 210 startujících z 18 zemí, v trapu se mohou návštěvníci těšit na tři olympijské vítěze - Chorvata Glasnoviče, jenž vládl v Riu. Jeho krajana a šampiona z Londýna Cernogoraze. A brněnského rodáka a zlatého z Pekingu Davida Kosteleckého.