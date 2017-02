Basketbalistky už znají program mistrovství Evropy v Praze a Hradci

Celý šampionát otevřou dva zápasy se shodným začátkem - 16. června ve 12:30. Oponu nad dějstvím prvním v Praze na Královce otevře duel mezi Belgií a Černou Horou. Na zimní stadion v Hradci Králové jako první vběhnou hráčky Běloruska a Itálie.

Ve východočeské metropoli už tou dobou budou netrpělivě přešlapovat také české basketbalistky a odečítat hodiny a minuty do svého první startu.

Zápasy českého týmu na ME Pátek 16. června

18:00: Ukrajina - Česká republika Sobota 17. června

18:00: Česká republika - Maďarsko Pondělí 19. června

18:00: Česká republika - Španělsko

Ten velký okamžik pro všechny basketbalové fanoušky českých Lvic přijde v 18 hodin. A to je ten nejdůležitější čas, který je potřeba si zapamatovat. Češky totiž v základní skupině nastoupí k rozskoku vždy ve stejnou dobu.

„Nijak zvlášť jsme na 18. hodinu netlačili, ale když jsme mluvili s členy Výboru ČBF, tak tam 18. hodina padla. Ani nevím, kde iniciativa vznikla, ale všichni jsme cítili, že jsme s tím spokojení,“ hodnotil začátky utkání svého týmu trenér české reprezentace Ivan Beneš.

Vzápětí dodal hned několik důvodů, proč by 18. hodina mohla hrát do karet nejen národnímu týmů, ale i jeho fanouškům: „V našich zeměpisných šířkách je nejlepší doba od 18 hodin a tím to vyhovuje i biorytmu našich hráček. Navíc je to čas optimální i z hlediska diváků. Lidé už jsou doma z práce a zároveň není tak pozdě, aby se šli podívat na basket.“

VIDEO: Do Hradec Králové míří ME basketbalistek, představilo maskota i hymnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlavním bonusem však podle Beneše je především fakt, že národní tým nastoupí k utkání vždy v tu samou dobu a nebude tak muset měnit svou zaběhlou rutinu.

„Pro nás je ideální, že začátky budou vždy ve stejný čas. Nemusíme se tak přizpůsobovat v denním režimu změnám času utkání. Pro nás je to optimální,“ těší trenéra.

Češky v královéhradecké skupině čekají postupně Ukrajina, Maďarsko a Španělsko. Vstupenky půjdou do prodeje v nejbližších dnech.