O Český pohár se v Brně utkají házenkáři Lovosic a Plzně

Lovosice měly semifinálový duel s Karvinou ve své moci už od úvodu. Jejich poločasový náskok o pět gólů dokázali loňští vítězové poháru v druhé půli snížit na tři branky, víc už ale „Lovci“ nepřipustili.

V závěrečné desetiminutovce vzrostlo vedení Severočechů až na třináct gólů a dvě minuty před koncem dosáhli na nepříliš obvyklou čtyřicítku. Devíti brankami se na kanonádě druhého celku extraligové tabulky podíleli Jiří Motl a Jiří Bouček.

„Byli jsme favoritem a jsem rád, že jsme to potvrdili. Přece jenom jsme starší a zkušenější celek, i když nás Karviná na jejich půdě porazila. Pevně jsme ale věřili, že zvítězíme. Jsem spokojený, že se všichni z lavičky dostali do hry a každý si odvedl na hřišti díl své kvalitní práce,“ uvedl lovosický trenér Milan Berka. „Na zítřek se moc těšíme. Myslím, že je to snad poprvé, co budeme proti sobě hrát na neutrální půdě,“ dodal před atraktivním duelem s extraligovým šampionem z posledních tří sezon.

Plzeň nad Hranicemi vedla celý první poločas a v jeho závěru si vybudovala rozhodující sedmigólový náskok. V druhé půli dovolili Západočeši přiblížit se soupeři maximálně na čtyři branky a výhru si pohlídali.

V neděli budou útočit na první pohárové vítězství od roku 1998, kdy byl ještě v jejich kádru současný trenér Martin Šetlík. „Máme trochu problémy v obraně, ale je to tím, že jsme tady pouze s osmi hráči doplněnými dvěma juniory, není to ono,“ uvedl kouč, jenž se potýká s velkou marodkou.

„Dlouhodobě se snažíme Český pohár vyhrát, zatím se nám to nedaří. Ani letos nejsme pro pohárový zápas kompletní, ale uvidíme, jak se nám to v této sestavě podaří uhrát.“