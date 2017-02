Pardubičtí basketbalisté deklasovali Prostějov a mají pohárový bronz

Prostějov v pátečním utkání předvedl v prvním poločase velmi energickou hru a na své poměry z posledních utkání i s dobrou obranou. Jenže ničím z toho se nemohl pochlubit o den později. Trenér Zbyněk Choleva často točil se sestavou, ale nedařilo se najít tu správnou kombinaci hráčů na hřišti, která by zadržela pardubickou lavinu.

Pardubičtí basketbalisté často zakončovali z vymezeného území. Pomohlo jim k tomu také 13 poločasových ztrát domácích. Není tak divu, že se úspěšnost střelby východočeského celku pohybovala nad 65 %. To domácí střelci na tom byli o poznání hůře. Nejlepší z nich zaznamenali za první poločas čtyři body.

Po změně stran pardubický tlak přece jen lehce povolil. Hráči si zkoušeli kombinace a také častěji pálili zpoza trojkového oblouku. Oba trenéři točili se sestavou a dávali šanci širšímu kádru.

V pardubickém dresu všichni hráči ukončili zápas s bodovým zápisem na svém kontě a i když společnými silami nakonec nedokázali pokořit stovku, nemuselo jim to vadit, protože to byli oni, kdo si na krk pověsil bronzové medaile.

Jsem šťastný za to, co jsme dnes předvedli,“ nechal se slyšet pardubický kouč Levell Sanders. „Splnili jsme, co jsme si řekli, ale samozřejmě jsme zklamaní a měli bychom být zklamaní, protože jsme prohráli včera. Měli jsme dobrou šanci na výhru nad Nymburkem. I přes porážku jsme do toho museli jít dneska s čistou hlavou a získat třetí místo, což byl náš úkol.“

Pardubičtí basketbalisté jsou bronzoví v Českém poháru.

To prostějovský trenér Zbyněk Choleva uznal, žeProstějov odehrál nepovedený turnaj. „S Opavou jsme chtěli vydržet víc, dneska to bylo zase o něco těžší. Mohli jsme ale ukázat víc. Tím myslím hlavně v obraně. Nevedlo se nám. Hodně jsme střídali a hráli hráči, kteří toho zase tolik nenahráli. Opory se moc neprosazovaly.“