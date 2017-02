Nymburk se proti Pardubicím nadřel, ale je ve finále Českého poháru

Nymburk se do soutěže vrátil po dvouleté pauze a v semifinále naznačil, že hodlá potvrdit roli hlavního favorita. Pardubice ani jednou nepustil do vedení a hlídal si postup.

Východočeši, kteří v této ligové sezoně už doma Nymburk porazili, podali dobrý výkon v obraně a nedovolili soupeři odskočit na více než 12 bodů. Jenže v útoku se jim tolik nedařilo a museli se smířit s tím, že na loňský triumf nenavážou.

„Víme o síle Pardubic, je to velice kvalitní tým a to potvrdil. My přijeli o den dříve, příprava byla jako na evropské poháry a vyplatilo se,“ řekl nejzkušenější nymburský hráč Jiří Welsch. „Pomohl nám dobrý individuální výkon Bryona Allena, o kterého jsme se mohli opřít. Zvláště když to bylo obranné utkání,“ dodal.

Druhé semifinále začne v 18:00.