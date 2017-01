Pardubičtí basketbalisté svedou v Děčíně bitvu o pohárové Final Four

Basket

Zvětšit fotografii Děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral (vpravo) pod pardubickým košem. Brání ho Radek Nečas a Dominez Burnett. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 10:36

Ze dvojice loňských finalistů Českého poháru, Pardubic a Děčína, se tentokrát do Final Four prokouše pouze jeden. Los soutěže totiž svedl tradiční rivaly dohromady už v šestém kole, které závěrečnému turnaji předchází. A na rozdíl od minulé sezony, kdy Pardubice Final Four pořádaly, bude mít v pátek od 18 hodin výhodu vlastního publika v zádech Děčín. Což může hrát zásadní roli.