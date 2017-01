Český pohár basketbalistek se vzpírá překvapením, kralovala Effangová

Přetlak soupeřů, kteří si stále mohou dělat naději na zisk jedné ze tří medailí (ano, opravdu jedné ze tři při neúčasti ZVVZ USK Praha), pomohly snížit zápasy 3. kola základní části Českého poháru.

V úterý se hrál jediný zápas, v němž domácí Sokol Nusle přišel o možnost podívat se jako prvoligový tým mezi ženskou basketbalovou smetánku. Na svém hřišti podlehl trutnovské Lokomotivě 53:82.

Vítězky ze ŽBL táhly za postupem do čtvrtého kola ty nejzkušenější hráčky. Nejlepší střelkyni Vackovou (19 bodů) stíhala Hindráková (15) a Prokešová (12). Do dvouciferných hodnot se dostaly ještě desetibodové Kozumplíková a Boumanová.

Ani ve středu domácí hráčky šanci nedostaly. Hradecké lvice si s chutí zastřílely na jihu Čech proti strakonickým U19 Chance při výhře 113:50. Největší bodový apetit ukázala Pamela-Therese Effangová, autorka 30 bodů. Zády jí při ofenzivních akcích kryly ještě Matušková (14), Gabriela Andělová (13) a Buraová (11). Hříčkou osudu se oba celky utkaly už o den později v předehrávce 21. kola ŽBL. Se stejným vítězem i velmi podobným skóre.

Čest domácích týmu ve 3. kole zachraňovala BLK Slavia Praha. Ta si bez problémů poradila s ostravskou Sportovní basketbalovou školou. Do čtvrtého kola jde po výhře 76:61. Ostrava tak mohla utkání využít alespoň k zapracování dvou nových posil do kádru. Williamsová (15) byla opět nejlepší střelkyní svého nového týmu a Ebronová přidala 9 bodů.

Překvapení se nekonalo ani v brněnské hale Morenda. Loňský vítěz poháru DSK Basketball Nymburk si postup do čtvrtého kola s přehledem pohlídal. Spolehnout se mohl především na podkošové duo. Elisabeth Pavelová zatížila konto soupeřek 18 body a Lenka Šípová přidala dokonce double-double za 16 bodů a 10 doskoků.

Domácím nestačilo ani 20 bodů nejpilnější brněnské střelkyně Zítkové, která tak nezabránila porážce svého MK Technic 69:87.

V posledním odehraném utkání 3. kola základní části Českého poháru zavítala karlovarská BA do Mladé Boleslavi. Za normálních okolností by západočeské basketbalistky byly jasným favoritem, ale nedělní jasná prohra v Ostravě mohla nahlodat jejich sebevědomí. Jenže ani Slovanka nevstoupila do nového kalendářního roku pravou nohou. Jinak se snad ani porážka na Vodově od KP Brno o 75 bodů nazvat nedá.

Nejdřív to byly domácí, kdo v prvním poločase udával tempo hry. Pak se ale začal vývoj obracet, Karlovy Vary do poločasové pauzy vyrovnaly a domácím definitivně zavřelo cestu k vítězství pouhých 15 bodů za druhý poločas. BA si tedy odváží postup po vítězství 69:45.

Ze třetího kola zbývá dohrát ještě utkání pražské BA Sparta s KP Brno (17. ledna), které rozhodne o soupeři hradeckých basketbalistek ve čtvrtém kole. V něm už půjde o postup do Final 4.