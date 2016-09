Fotbal? Ne, jdeme na florbal, vzkázali před víkendem fanoušci Bohemians

Florbalová sezona začíná. Co přinese? Nejlepší střelec ligové historie? Už brzy Curney

Český florbal vyhlíží korunovaci nového historicky nejlepšího střelce ligy. Mladoboleslavský kanonýr Jiří Curney v základní části nasázel 255 gólů a na rekordmana Libora Schneidera mu jich chybí pouze dvanáct. Nejvyšší soutěž naposledy se dvanácti týmy

Superliga se za rok rozšíří na čtrnáct klubů, v sezoně 2017/2018 může mít až čtyři nováčky. Finalisté druhé nejvyšší soutěže mají jistý postup. Poražení semifinalisté půjdou do baráže se dvěma nejhoršími ze superligy. Mistrovství světa: letos v Rize, za dva roky v Praze

V prosinci superligu přeruší světový šampionát, hostit ho bude Riga. Češi by mohli mít v nominaci až osm hráčů z nejlepší ligy světa. Ve Švédsku hrají Matěj Jendrišák, Milan Tomašík, Ondřej Mikeš, Jakub Hubálek, Martin Tokoš, Patrik Suchánek, Tom Ondrušek a Adam Štegl. V roce 2018 mistrovství světa uspořádají Češi. Generální partner ligy odhaduje: Vyhraje Mladá Boleslav

Stejně jako v minulé sezoně Tipsport TV odvysílá nejméně jeden zápas z každého kola superligy. Bookmakeři generálního partnera ligy nejvíce favorizují na titul Mladou Boleslav (kurz 2,5:1). Největším outsiderem je podle nich Kladno (100:1).