Čeští hokejbalisté chtějí navnadit fandy výhrou nad Švýcarskem

K vidění budou nejen pyrotechnické efekty, ale i vystoupení místní kapely Vypsaná fixa a Chlapeckého sboru Bonifantes.

„Fixa“ zahraje oficiální hymnu šampionátu, Bonifantes pak zazpívají českou. Velká hala Tipsport areny přitom bude otevřena od 16.30; samotná produkce začne v 16.50.

Po ní už Češi pod taktovkou trenéra Drahomíra Kadlece vstoupí do bojů v základní skupině A2, v níž je čekají dohromady čtyři zápasy. Prvním sokem pro ně bude od 18 hodin mužstvo ze země helvétského kříže - tým, se kterým Češi několikrát změřili síly už v přípravném období před šampionátem.

„Přijímáme roli favorita tohoto utkání,“ prohlásil kouč Kadlec, hokejový mistr světa z Vídně 1996. „Chceme naladit fanoušky vítězstvím, aby nám chodili pomáhat i v dalších zápasech,“ dodal.

„Se Švýcary to bude vyrovnané, bitva až do konce,“ tušil jeden ze čtyř pardubických zástupců v českém družstvu, útočník Jan Bílý. „Spoustu kluků od nich znám, jednu sezonu jsem tam působil. Každým rokem jdou nahoru i jejich soutěž se zlepšuje. Věřím však, že to zvládneme a do turnaje vstoupíme úspěšně,“ přál si hokejbalista.

Kadlec už dříve označil skupinu, ve které se kromě Česka a Švýcarska představí také vicemistři z předchozího mistrovství Američané, Portugalci a Italové, za těžkou. O lecčem vypovídá, že se Portugalci i Italové mohou opřít o Kanaďany s občanstvím těchto států.

„Úspěch se vždy odvíjí od čtvrtfinálového duelu. Už tato střetnutí budou pro nás důležitou prověrkou, abychom klíčová utkání zvládli,“ konstatoval reprezentační trenér. Češi, kteří pro čas konání šampionátu zabrali kabinu extraligového hokejového Dynama, budou přirozeně spoléhat na hlučnou a zároveň příznivě nakloněnou diváckou kulisu.

„Vždycky je lepší pro všechny hrát před plným hledištěm,“ řekl Kadlec. „Doufám, že si lidé najdou do Tipsport areny cestu a budou nám v Pardubicích fandit. Hokejbal zde znají, mají jej rádi a věřím, že nás maximálně podpoří. Že si kluci užijí zápasy před pěti nebo šesti tisíci fanoušky,“ pokračoval.

Už před Čechy hrají první mač obhájci zlata Slováci, od 14 hodin vyzvou Indii. V malé hale se v tu dobu hraje mač Francie - Velká Británie.