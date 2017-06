Basketbalistky čeká derby, Vaughnová k němu přiletěla z WNBA

Nejdřív ale potřebují pořádně vyladit formu. K tomu jim slouží zbývající přípravné zápasy, z nichž ten proti Slovensku se hraje v Trutnově v pátek od 18 hodin. Češky se na úpatí Krkonoš vracejí již podruhé v rámci letošní přípravy. Jen to květnové kondiční soustředění střídá červnové herní.

„Nebyl to přímo záměr strávit poslední týdny přípravy na východě Čech. V hotelu Davídek a s trutnovským sportovním prostředním a podmínkami jsme ale velice spokojeni, a tak jsme Trutnov opět zařadili do přípravy. To rozhodnutí je hodně spojené s kvalitou,“ popisuje trenér Ivan Beneš, proč se svým týmem zamířil opět na východ.

Po trutnovské anabázi už začnou české basketbalistky pracovat v Hradci Králové na tvorbě toho pravého domácího prostředí, které by mělo být jejich výhodou pro evropský šampionát.

„Poslední dvě soustředění v Hradci Králové už jsou účelově daná. Budeme zkoušet ubytování, halu, dopravu... Chceme vše doladit, aby to bylo na mistrovství Evropy připravené,“ chce si Beneš ohlídat všechny drobnůstky.

Po třech zápasech mezinárodního turnaje v Karlových Varech, jimiž Češky vstoupily do zápasové přípravy, vypadla z nominace Jana Hausknechtová. Trenér Beneš ale bude mít v Trutnově k dispozici už opět čtrnáctku hráček. Z WNBA totiž přiletěla Kia Vaughnová, pro kterou začíná první soustředění s českým národním týmem.

Ivan Beneš sleduje zápas české reprezentace.

„Kia se zapojí okamžitě po příjezdu. Samozřejmě se jí zeptáme, jak na tom je, jak se vyrovnává s časovým posunem a tak dále. Jestli si nevyžádá nic speciálního, zapojíme jí hned do tréninku. Jen se rozhodneme, zda začneme pouze taktikou a vysvětlováním, nebo jestli jí zapojíme rovnou do ostrého tréninku a běhání,“ plánuje trenér Beneš využití pivotky, která ze Spojených států přiletěla ve čtvrtek v poledne.

Teoreticky by se tak mohla poprvé v českém dresu představit už v pátek Trutnově.