Česko by v roce 2019 mohlo spolupořádat ME volejbalistek

„Turecko a Polsko už evropská volejbalová konfederace potvrdila jako pořadatele, my a Maďarsko jsme projevili zájem o další základní skupiny. Rozhodne se do konce roku,“ řekl předseda svazu Marek Pakosta.

O dějištích mužského turnaje se již rozhodlo na dnešním kongresu evropské volejbalové konfederace CEV v Krakově, kde prezident CEV Aleksandar Boričič zároveň přednesl návrh na čtveřici pořadatelů šampionátu žen.

Mužské ME 2019 společně uspořádají Francie, Nizozemsko, Belgie a Slovinsko, hrát se bude od 13. do 29. září.

Díky postupu do čtvrtfinále letošního ME si účast na tom příštím zajistili i čeští reprezentanti. Rovněž mužský turnaj se z dosavadních 16 týmů rozšíří na 24 a každá šestičlenná základní skupina bude v jiné zemi.

Elitní evropské volejbalistky by do Česka zavítaly už popáté. V tuzemsku se ME hrálo v letech 1949, 1958, 1993 a 1997, domácí reprezentantky pokaždé získaly medaili.