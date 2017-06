Vytvořte peklo! žádají čeští házenkáři. I ti, kteří vedro nenávidí

„S přicházejícími lety si člověk uvědomuje, že moc podobných příležitostí už nebude. Proto dokud můžu hrát, budu se těšit na zápasy, ve kterých o dost jde,“ dodá zkušená spojka.

Jeden takový duel přichází ve středu. Český výběr od 18.10 v Brně hostí Island a 34letý Horák by měl být defenzivní balvan, do kterého budou narážet islandské nájezdy.

On sám má vizáž drsného seveřana, měří téměř dva metry. A Island má rád. „Jenom jejich počasí,“ upřesňuje Horák. „Nemám totiž rád vedra, která nám v posledních letech zaplavila střední Evropu.“

Jaký to paradox. Češi v zásadní bitvě o evropský šampionát žádají diváky, aby vytvořili pořádné dusno. „Potřebujeme červené peklo, a aby hala byla plná,“ oznamuje reprezentační kouč Jan Filip.

To Horák, jenž si vydělává v německém Erlangenu, se při zmínce o vysokých teplotách musí orosit. „Trénujeme v malé školní tělocvičně, a jakmile je venku přes 25 stupňů, v hale to poznáte, když tam hodinu a půl dřete,“ líčí přerovský rodák.

„Pak navíc přijdou letní přípravy, oteplí se a to už nejde o to mít, nebo nemít rád teplo. To člověk prostě nenávidí,“ řehní se urostlý drsňák. „Maximálně se to líbí hubeným, co jezdí k moři, ale mně fakt ne!“

Teď však věří, že pekelné prostředí jemu i kolegům prospěje.