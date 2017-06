Volejbalisté ve Světové lize udolali po obratu Egypt v tie-breaku

„Nebylo to z naší strany úplně povedené utkání, ale jsem nesmírně rád, že jsme se za nepříznivého stavu nepoložili a dva body nakonec ubojovali,“ pochvaloval si trenér Falasca.

V jeho týmu se 14 body podíleli na výhře Michal Finger a Petr Michálek, po 11 přidali Jan Hadrava, Adam Bartoš a Vladimír Sobotka.

Egypťané přijeli do Čech s nulovým bodovým ziskem i bez vyhraného setu a sahali po premiérovém vítězství, ale nakonec se musel spokojit jen s bodem. Domácí svěřenci španělského trenéra Miguela Falascy dokázali pokaždé smazat ztrátu setu a nezlomilo je ani pětibodové manko po nebývalé sérii kapitána a s 22 body nejproduktivnějšího hráče zápasu Ahmeda Abdelhaye na podání, který hostům vybudoval vedení 9:4.

V závěru Češi odvrátili dva mečboly a obrat dokonal po 138 minutách hry Hadrava esem.

„Prohrávali jsme hodně v pátém setu. Je to strašně těžké na hlavu, nedařila se nám moc mezihra. Mají nebezpečného středáka, číslo 3 (210 cm vysoký Mohamed Abú Abd Elhalim, autor 18 bodů), nepodařilo se nám ho ubránit snad ani jednou. Ale velmi si cením, že jsme vyhráli, byl to týmový výkon,“ řekl nahrávač Jakub Janouch.

„Egypt hrál to, co jsme očekávali. Po dobré přihrávce útočil hodně středem, tím nám dělal obrovské problémy. Bylo to vyrovnané utkání, jsme strašně rádi, že jsme se vrátili do hry, protože tie-break se pro nás nevyvíjel dobře. Pro nás jsou to důležité dva body do tabulky, také pro naše sebevědomí je to hodně důležité vítězství,“ doplnil asistent trenéra Michal Nekola.

Český tým ve čtvrtém utkání ve Světové lize potřetí bodoval, na předchozím turnaji v Soulu vyšel naprázdno jen proti Slovincům (1:3). S domácí Koreou uhrál bod a porazil Finsko (3:1).