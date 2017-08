České volejbalisty před ME prověří v Jablonci silní Kanaďané

Češi se připravují pod vedením trenéra liberecké Dukly Michala Nekoly, jenž převzal národní tým na začátku prázdnin po Španělu Falaskovi, už od 10. července v Jablonci nad Nisou a v místní Městské hale je čekají tři závěrečné přípravné zápasy proti atraktivnímu soupeři Kanadě. Ten první hrají v úterý od 17.15, vstup je zdarma.

„Budou to pro nás po třech zápasech v Turecku závěrečné a vynikající herní prověrky,“ uvedl Michal Nekola. „Kanada totiž skončila ve Světové lize na výborném třetím místě a je skvělé, že jsme tak kvalitního soupeře na generálky získali. Sice to není evropský tým, ale to je před mistrovstvím Evropy jedno, protože v současnosti už neexistuje nějaký rozdíl mezi evropským a mimoevropským volejbalem.“

Kromě vylepšování jednotlivých herních činností a souhry budou tři jablonecké duely s Kanadou klíčové pro zúžení kádru ze současných šestnácti mužů na konečných čtrnáct pro ME. „Půjde o jednoho smečaře a jednoho blokaře, které před šampionátem vyřadíme,“ naznačil Nekola, jenž má nyní na těchto postech po pěti hráčích.

O právo startu na evropském volejbalovém svátku tak budou v závěrečné fázi dlouhé přípravy bojovat i dva členové liberecké Dukly smečař Jan Galabov a blokař Aleš Holubec, velká letní posila podještědského klubu. Třetím do party z Liberce je nahrávačská jednička národního týmu Jakub Janouch, který už má nominaci jistou. Kromě režírování hry se jeho vůdčí role ještě zvýraznila tím, že se stal novým českým kapitánem právě po Holubcovi, jenž reprezentaci „šéfoval“ dlouhé roky.

„Po nepovedené květnové kvalifikaci o postup na mistrovství světa jsme chtěli nějaký nový impulz pro tým. Navíc máme představu, že kapitán má strávit na hřišti v zápase co nejvíc času, aby mohl ovlivňovat mužstvo v co nejvyšší míře. A právě jasná nahrávačská jednička Janouch by měl být na palubovce vlastně pořád, což u Holubce jako u blokaře nejde,“ vysvětlil Michal Nekola.

Jeho výběr začne na mistrovství Evropy boje ve skupině B ve Štětíně prestižním derby se Slovenskem, poté ho čekají Německo a Itálie.