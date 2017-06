České volejbalistky znají soupeřky pro baráž MS, dějiště zatím ne

Reprezentace pod vedením Zdeňka Pommera si vybojovala účast v baráži na úkor domácích Polek na konci května na kvalifikačním turnaji ve Varšavě. Do baráže prošlo všech šest týmů z druhých míst. Start na MS už mají jistý Rusko, Srbsko, Turecko, Itálie, Německo a Ázerbájdžán.

„Šance postoupit na mistrovství světa je. Pokud podáme kvalitní výkon, jako třeba proti Polsku, může se stát cokoli. Postup do baráže je pro český ženský volejbal velký a do značné míry i nečekaný úspěch, který by se stal skutečnou senzací v případě úspěšného zvládnutí baráže. S něčím takovým nepočítali před startem kvalifikace ani ti největší optimisté,“ řekl trenér Pommer.

Na baráž o MS se volejbalistky přes léto pokusí naladit v Grand Prix. První turnaj odehrají v Peru, druhý v Portoriku a třetí v Kanadě. Pak přivítají 29. a 30. července v Ostravě Final Four druhé divize. A od 20. září budou startovat na mistrovství Evropy. „Bude to událostmi nabité volejbalové léto,“ uvedl Pommer.