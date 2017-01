Náš výkon nebyl zlý, tvrdí budějovický blokař Sobotka

Čtvrtý set jste měli skvěle rozehraný. Soupeře přehrávali. Tohle pustit, to je trestuhodná záležitost.

Stávat by se to nemělo, ale je to sport. V průběhu zápasu tam byla řada minisérií a to i v tomhle setu.

Co se v něm stalo?

Kladno tam mělo povedenou sérii několika balonů. To nás trochu srazilo dolů. Snažili jsme se nakopnout, povzbudit se, a když se povzbuzujete po každém balonu, je to dost vysilující. Ubírá to na energii a ta nám podle mě trochu chyběla.

Přitom třetí set byl z vaší strany parádní. Soupeře jste předčili.

Myslím si, že se nám začalo víc dařit v obraně. Předtím to tolik nešlo.

Kladno letos prohrálo jen v prvním zápase. Od té doby je neporazitelné, čím je tak výjimečné?

Podařilo se jim dobře poskládat hráče, i když tam papírově není nikdo, kdo by měl všechny rozmlátit. Mají dobrý systém útoku, nedělají chyby. I tady hrálo výborně. Třeba v prvním setu jsme měli pět es a stejně prohrávali o čtyři balony. Bylo těžké něco ubránit.

Zápas jste dotáhli do koncovek ve všech setech. Jaký je to vzkaz do dalších bojů?

Výkon byl dobrý. A tyhle koncovky už jsou o drobnostech. Mohlo to klidně dopadnout jinak. Pro nás je pozitivum, že jsme se oklepali ve třetím setu a začali jsme bojovat, i když se nám nedařilo dohrát koncovky prvních dvou setů.