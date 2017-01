Geverta nahradili. Jihostroj ale Kladno přetlačit nedokázal

Jak zvládne Jihostroj hrát bez zraněného univerzála Geverta? A zastaví bez svého klíčového hráče rozjeté Kladno? To byly hlavní otázky už ve chvíli, kdy v minulém extraligovém zápase v Příbrami chilský volejbalista ve třetím setu odkulhal z hrací plochy.

A tohle téma se během duelu, kterému už přihlížel o berlích, řešilo všude. Ve frontě na občerstvení, na tribunách i na pánských záchodcích. A jaká je odpověď? I když to proti Kladnu nevyšlo a domácí celek prohrál 1:3, bez Geverta by to jít mělo. „Myslím si, že Sebastian moc nechyběl. Colin hrál dobře,“ komentoval výkon druhého jihočeského hráče na pozici univerzála blokař Vladimír Sobotka.

A přidal se i trenér Jan Svoboda. „Myslím si, že to zvládnul. Těžší to možná bylo pro nahrávače, aby si zvykl na jiného univerzála, ale za jeho výkon ho můžeme pochválit,“ dodal Svoboda.

Na místě univerzála nastoupila od začátku dvojka v týmu Američan Colin Hackworth. A své role se ujal slušně. I když někteří z diváků jeho razanci útoku označovali za slabší, hlavně na podání byl pro tým přínosem. Třeba ve druhém setu dokázal dvěma přímými body za sebou dotáhnout tým do vyrovnané koncovky, kterou pak Jihočeši nezvládli.

Kladno ukázalo, proč je první

Ono se dá říct, že celkově budějovický celek na rozjeté Kladno nestačil a nebylo to jen o jednom muži. Středočeši kralují tabulce. Prohráli jen v prvním zápase sezony a od té doby dominují. A svoji pohodu předvedli i v budějovické hale.

„Měl jsem z toho zápasu strach. I když Jihostroj neměl svého klíčového hráče, tak je to silný tým a jsem šťastný za tři body, které máme,“ hodnotil zápas trenér Kladna Milan Fortuník.

První dva sety jeho tým zvládl excelentně. Do koncovky si vždy nesl mírný náskok, který dokázal proměnit. Ve třetím zase dominovali Jihočeši. Zatlačili soka servisem, Petr Michálek dokázal bodovat z nejrůznějších pozic a domácí jednoznačně vyhráli. I ve čtvrtém se zdálo, že nebudou mít výraznější problémy. Začali skvěle, ale za stavu 12:3 začali Kladenští postupně smazávat ztrátu, až se úplně rozplynula. „Tady se nám nepovedlo to co Kladnu. Také jsme si nesli do koncovky vedení, ale neuhráli si ho,“ konstatoval Svoboda.

Jihočeši tak byli zklamaní, že zápas nedotáhli do tie breaku a nemají alespoň nějaké body. Ale ze zápasu mohlo 1 200 diváků odcházet s tím, že viděli vyrovnané střetnutí na vysoké úrovni.

„Utkání pro nás bylo strašně důležité, protože jsme po zranění Sebastiana měli problémy s trénováním a zkusili jsme poprvé hrát i v nové sestavě. Delší dobu budeme hrát bez něj a byla to výborná příprava,“ konstatoval Jan Svoboda.

Ano. I když se původně děsivé prognózy o utrženém svalu nepotvrdily, i tak má volejbalista natržená svalová vlákna v lýtku. Už začal s léčbou i rehabilitací, ale jeho pauza se podle teorie odhaduje na šest týdnů. „Jestli to bude pět, nebo devět, to samozřejmě uvidíme. U každého je to jiné,“ uvedl Svoboda.

„Pro nás je důležité, aby byl zdravý pro play-off. My si teď musíme vytvořit co nejlepší pozici,“ dodal Vladimír Sobotka.

Trenér tak ve čtvrtek alespoň mohl vidět v akci a zatížení další hráče. Hodí se to, protože už ve čtvrtek přijede na jih Čech ve Vyzývacím poháru izraelský Tel Aviv. Soupeř podle všeho ještě těžší, než bylo v sobotu Kladno.