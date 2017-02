Budějovický kapitán Habr: Věřil jsem, že Tel Avivu postup zkomplikujeme

Tentokrát padli po setech 18:25, 28:30 a 20:25. Aby ještě mohl Jihostroj pomýšlet na postup do třetího kola, tak musel v odvetě vyhrát 3:0, nebo 3:1 a navíc se ještě spolehnout na vítězství v takzvaném zlatém setu.

Nic z toho se nepovedlo. Vítězné sadě byli Jihočeši nejblíže, když ve druhém setu vedli 20:17. První setbol ale hostům smazal Dos Santos. A o ten čtvrtý a nejdůležitější se postaral blokem Aviz.

To znamenalo jediné – do další fáze evropské soutěže postupuje tým Maccabi Tel Aviv a České Budějovice končí už ve druhém kole.

„Je to ostuda, kterou odčiní snad až jen titul,“ komentoval nejen úterní výsledek na facebookovém profilu klubu jeden z fanoušků.

Kapitán Jihostroje Filip Habr proti takovému tvrzení nic nenamítá.

Souhlasíte s tím, že váš výkon proti Tel Avivu se dá nazvat ostudou?

Výsledek tak vypadá, takže se tomu moc nedivím.

Jaké jsou hlavní důvody vašeho neúspěchu?

Nehráli jsme s týmem, který by nás měl porazit tak jednoznačně. Nezvládli jsme hlavně domácí zápas, i když sety skončily nejtěsnějším rozdílem. Tam jsme nepředvedli ani zdaleka to, na co máme.

Trenér budějovických volejbalistů René Dvořák dává pokyny svým svěřencům.

Do Izraele jste ale po výhře nad mistrem z Liberce odjížděli s bojovnou náladou a chtěli jim vrátit porážku 0:3.

Herně se teď zvedáme, takže jsem věřil, že jim postup ještě zkomplikujeme. Ale oni si ho v domácím prostředí pohlídali.

Jak vypadal zápas v Tel Avivu z vašeho pohledu?

Soupeř ve své hale výborně podával, přesto nám v prvním setu neutekli na velký rozdíl. Zkazili jsme ale hrozně moc servisů a za celý set potom neubránili ani jeden balon. Pro mančaft, který hraje o postup, je taková hra jeho soupeře ideální.

Přitom ve druhém setu už to vypadalo, že byste Tel Avivu mohli pokračování ve Vyzývacím poháru trochu zkomplikovat. Druhou sadu rozhodl až čtvrtý setbol.

Ve druhém setu jsme přestali kazit servis, a tím pádem začal mít Tel Aviv problémy.

Co se pak tedy stalo?

Měli jsme možnosti set ukončit, ale nevyužili je. A soupeř nás za to nakonec potrestal. Myslím, že to rozhodlo.