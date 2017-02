Chceme si udržet třetí místo, zní z volejbalových Budějovic

Kdo si dobře nezapamatoval drobnou změnu a do sportovní haly přišel v sobotu tradičně na šestou hodinu, byl dost překvapený. Tou dobou už totiž na světelné tabuli svítil stav 2:0 pro domácí a hrál se třetí set.

Volejbalisté Jihostroje šlágr 20. extraligového kola proti Karlovarsku začali už v 17 hodin. Ale i ten, kdo nakonec přišel později, viděl ještě další tři sety. Domácí tým vyhrál nad Západočechy totiž až v tie-breaku 3:2. Po více než dvouhodinové bitvě.

„Zápas jsme měli rozehraný skvěle a hráli jsme podle našich představ,“ říkal 31letý smečař Jihostroje Tomáš Fila. „Naše chyby ve hře už ale začaly ve druhém setu, kde jsme trochu povolili. To se potom přeneslo do dalších dvou setů, protože jsme Vary nedokázali zastavit. Ve čtvrté sadě nás soupeř opravdu přejel. Zbytečnými chybami jsme je vrátili do zápasu,“ přiznal Fila.

Předposlední sada se domácím nepovedla. Už za stavu 0:3 pro Karlovarsko si musel domácí kouč René Dvořák vyžádat první time-out. Za stavu 4:10 druhý. Soupeř domácí tým dál ždímal a vedl už 16:5. Jihostroj nakonec dostal šestnáct bodů. Ve čtvrtém setu se ale Karlovarsku zranil klíčový hráč, nahrávač Daniel Končal odkulhal z palubovky s výronem kotníku.

Jihostroj se chystá na pohár

Už do třetího setu poslal za Američana Colina Hackwortha uzdraveného univerzála Sebastiana Geverta. Byl to on, komu patřil pátý set. Bodoval na útoku i vytloukal bloky soupeřů.

„Na hřišti moc změny v týmu vnímat nejdou, tam máte dost starostí se svým vlastním výkonem. Ale psychická vzpruha je to například pro nahrávače nebo pro trenéra, který tak může využít víc hráčů na střídání. To pomohlo, Sebastian tie-break rozjel parádně a hra stála na něm,“ komentoval Fila návrat Geverta.

I když České Budějovice porazily v tabulce druhý tým soutěže, nikam se neposunuly. Po dvaceti odehraných utkáních je Karlovarsko se 44 body stále druhé a pak Jihostroj s 36 body i nadále třetí.

„Je to cenné vítězství, i když bychom doma neměli prohrávat vůbec. Vary mají silný tým, mají Ondru Hudečka či reprezentanta Zmrhala. První a druhé místo už nevyjde, takže bychom se měli soustředit na udržení třetího místa po základní části,“ uvedl Fila.

V sobotu čeká na Jihočechy zápas s Kladnem v rámci Českého poháru. Hrát se bude v Brně. Potom přijdou na řadu poslední dvě extraligová kola, napřed hraje Jihostroj v sobotu 4. března ve Zlíně a pak o týden později doma s Ostravou.