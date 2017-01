Cepek už není koučem florbalové reprezentace. Měsíc po MS sám skončil

„Reprezentačním trenérem jsem čtyři roky a ty poslední dva, kdy se nám v přípravě moc nedařilo, byly extrémně náročné. Rozhodování o dalších dvou letech bylo obtížné a musím se přiznat, že jsem i uvnitř několikrát změnil názor. Hodně jsem přemýšlel, jak se dá ještě zvednout výkonnost národního týmu a nakonec se rozhodl, že nejlepším řešením bude mé ukončení práce a umožnit tak impulz týmu ve formě nového trenéra,“ uvedl Cepek.

Je to od něj zvláštní obrat. Cepek sice byl kritizován ještě před samotným turnajem, protože reprezentace za dva roky neporazila žádný tým z elitní čtyřky, do které sama patří. A nepodařilo se jí to ani v Rize. „Český divák chce medaile, chce úspěchy. To je normální. Trenérská židle není nikdy jistá. Je třeba si teď říct, co bylo dobře, co ne. Jestli v tom pokračovat, nebo jestli se má něco změnit,“ říkal po turnaji.

Když ale od iDNES.cz dostal otázku, zdá sám má chuť pokračovat, hned odpověděl: „Mám. Ty zápasy tady byla nádhera. Chci pracovat na tom být ještě lepší.“ (více zde).

Teď se hledá jeho nástupce. Už dnes bude situaci řešit výkonný výbor svazu, přesto se neočekává, že by zaznělo už konkrétní jméno. Server florbal.cz však spekuluje, že by mohl reprezentaci převzít Fin Petteri Nykky. Ten v minulosti získal s finským týmem zlato na MS.

„Diskutujeme různé varianty, ale je jasné, že jsou to citlivé věci a jakékoliv předčasné spekulace by mohly situaci hodně uškodit. Čekají nás klíčové dva roky. V červenci se musíme připravit na naše první „olympijské hry“ v podobě Světových her v Polsku, za dva roky pak na domácí šampionát, kde budeme chtít zasáhnout do bojů o medaile. Vše budeme projednávat na víkendovém zasedání výkonného výboru,“ uvedl šéf reprezentační komise David Zlatník.