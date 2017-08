Tři naděje NBA v Praze: zastavený obr, drtivý nástup a Pan neviditelný

Každý rok se do NBA chystá řádka mladých Evropanů s cílem prorazit a stát se stejným pojmem, jakými jsou třeba Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker nebo Kristaps Porzingis. Letos mezi nimi bude i trio, které se ukázalo proti Čechům. Na blížícím se EuroBasketu chtějí být oporami svých týmů a poté prorazit do nejlepší ligy světa.

Pro experty i fanoušky NBA je nejznámějším jménem Lauri Markkanen. Dvacetiletý rodák z finského městečka Vantaa má k basketbalu výborné předpoklady. Je synem jednoho z nejlepších finských basketbalistů Pekky Juhy Markkanena a navíc narostl do 213 centimetrů.

Zářil na mládežnických šampionátech a minulý ročník už byl hvězdou univerzity Arizona při jejím tažení turnajem NCAA. V letošním draftu si ho na čísle sedm vybralo Chicago Bulls. Zaujal hlavně kombinací výšky a střelby z dálky, čímž připomíná právě výše jmenované Nowitzkého nebo Porzingise.

Lauri Markkanen se představuje v Chicagu, bude hrát za tamní Bulls.

Ve finském národním týmu debutoval Markkanen už před dvěma lety a teď už je klíčovou součástí kádru pro evropský šampionát. V přípravě sice pomohl Finsku zatím jen k jediné výhře ze šesti zápasů (úvodní duel proti Lotyšsku vynechal), ale jeho výkony důvodem k nezdarům rozhodně nejsou. Je nejlepším střelcem i doskakovačem svého týmu s více než 13 body a šesti doskoky na utkání.

Nejvíce se předvedl 19 body proti Itálii, ale paradoxně nejméně mu vyšel zápas proti Čechům, kteří mají problémy s pivotmanskou sestavou. Také Finové jednoznačně podlehli Čechům 62:83. Markkanen potvrdil hlasy kritiků, když na hřišti působil nezúčastněně, hrál daleko od koše a několikrát ho trenér Henrik Dettmann musel vystřídat a na lavičce se ho snažil vyhecovat.

„Výborně jsme bránili. Skvělý zápas odehrál hlavně Martin Kříž, který naprosto znechutil hru Markkanenovi. Ten je jinak skvělým střelcem a v přípravě ostatní týmy hodně trápil,“ komentoval výkon finské hvězdy asistent českého trenéra Lubomír Růžička.

Ještě předtím vyzvalo český výběr Turecko. Ve vyrovnaném duelu rozhodla až poslední sekunda utkání, kdy vypustil vítěznou trojku naturalizovaný Američan Bobby Dixon, na turecké soupisce pod jménem Ali Muhammed.

V předchozím průběhu zápasu však mohli fanoušci sledovat velký výkon stoupající hvězdy Cediho Osmana. Dvaadvacetiletý rodák z Makedonie zatížil konto Čechů 19 body hlavně díky rychlým a tvrdým nájezdům do koše, které z něj udělaly hlavního strůjce úvodního náskoku Turecka.

Osman basketbalově vyrostl v euroligovém Anadolu Efes Istanbul, kde už patřil ke klíčovým postavám, a na příští sezonu si ho vytáhli Cleveland Cavaliers, finalista posledních tří ročníků NBA. Vytáhlého mladíka tak zřejmě čeká skvělá, ale náročná zkušenost v podobě pozice náhradníka nejlepšího hráče světa LeBrona Jamese. Na hřiště se ve své úvodní sezoně zřejmě moc nedostane, zkušenosti to však budou k nezaplacení.

Cedi Osman (v modrém) z Anadolu Efes Istanbul zakončuje proti Olympiakosu Pireus, sleduje ho Khem Birch (vpravo).

Už teď však Osman ukazuje, že patří k lídrům reprezentace Turecka, když byl dvakrát z pěti zápasů nejlepším střelcem, kromě nepovedeného duelu s Itálií podal vždy velmi dobrý výkon.

Méně vyrovnané výkony podává Furkan Korkmaz, Osmanův někdejší spoluhráč z Anadolu a budoucí posila Philadelphie. Teprve dvacetiletý ostrostřelec má být nadějí Sixers do budoucna a letos se jde do NBA hlavně učit. Pomoci by mu měla nová posila týmu a jeden z nejlepších střelců z dálky J. J. Redick.

Turecký mládežnický reprezentant Furkan Korkmaz (vpravo) v utkání s Černou Horou.

Korkmaz, který ještě na začátku léta pomáhal reprezentaci do 20 let, se zaskvěl ve dvou přípravných zápasech, kdy ukázal své schopnosti - a Italové i Izraelci si s ním nevěděli rady. Proti Čechům však ukázal, že na dospělý basketbal potřebuje ještě zesílit a nebyl příliš vidět.

Turci jsou pořadatelé nejenom jedné ze základních skupin, ale i play-off a budou na turnaji hodně chtít uspět. K tomu budou potřebovat velkou pomoc svých mladých opor.

Finové jsou sice také pořadatelé základní skupiny, ale čekají je těžké souboje s Francií, Řeckem nebo Slovinskem a Markkanen a spol. se budou muset hodně snažit, aby jejich tým z Helsinek vůbec prošel do Turecka.