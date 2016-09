VIDEO: Navrátil z Česka vyhrál závod v extrémních skocích do vody

dnes 10:55

Nedávno se zotavil ze zranění, které mu znemožňovalo chodit. A v sobotu se Michal Navrátil zúčastnil závodu v extrémních skocích do vody ve Walesu. Jenže on se nejen zúčastnil, on celé klání vyhrál. Podívejte se na video.

Navrátil v hodnocení skoků předstihl domácího Garyho Hunta, jenž opanoval úvodní dva závody seriálu Red Bull. Zatímco Čech získal 500,75 bodů, jeho rival z Británie 496,60 bodů. Třetí byl Američan Andy Jones (473,85 bodů). „Pořádně jsem se soustředil na všechny skoky, byl jsem psychicky silný,“ zářil Navrátil štěstím a spokojeně dodal: „Jsem rád, že jsem poprvé vyhrál závod Red Bull. A navíc i porazil šampiona.“