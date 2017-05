Plíšková padla, a tak je hlavní hvězdou v Praze princezna Caroline

Caroline. Caroline Wozniacká. Celebrita WTA Tour. Bývalá světová jednička. Ikona sportovní módy, jejíž tenisové šatečky zvlášť pro ni navrhuje slavná Stella McCartneyová.

„Je uznávaná po celém světě nejen kvůli své hře, ale taky díky působení v reklamě,“ říká Plíšková. „Se Serenou Williamsovou a Marií Šarapovovou patří mezi tři tenisové superstars. Beru ji taky jako fajn holku. Pro Prague Open je skvělé, že na něm startuje. Snad se v turnaji udrží déle než já.“

Jeden podpis na osobu!

Její rodiče pocházejí z Polska. Sama se narodila v dánském Odense. Sídlo má v Monaku. Vlastní apartmán třeba v New Yorku. V pátek přiletěla s tátou Piotrem do Prahy, pokochala se krásami starobylého centra, v neděli ji při tréninku chviličku okukovala hned vedle do míčů bušící naděje Markéta Vondroušová.

V pondělí si kromě běžné porce dřiny pinkala s dětmi, jež se na ni snažily vytasit své největší rány či ji zkoušely překvapit kraťasem. Pak rozdala stovky podpisů, přičemž jedna z organizátorek upozorňovala: „Jeden autogram na osobu!“

Ředitelka akce Petra Černošková ji chválí: „Žádné speciální požadavky, svoje povinnosti si plní dokonale, skoro o ní nevíme.“

Při rozhovoru s domácími novináři působila čistě profesionálně. Pohoda, leč žádné legrácky, prostě splněná povinnost. Po čtyřech minutách zahlásil opodál stojící chlapík z WTA: „Poslední otázka!“

Miliony obdivovatelů

Není divu, že Wozniacká působí odtažitě. Mohla by celé dny jen pózovat, odpovídat, obíhat večírky, podepisovat se. Takový je oni zájem.

Její stránku na Facebooku „lajklo“ 1,547 milionu fanoušků. Na Twitteru ji sleduje dokonce 1,98 milionu příznivců.

Propaguje luxusní hodinky, aerolinky, banku, náplasti na puchýře, kosmetiku, elektroniku i čokoládu. Běžela newyorský maraton. Nafotila odvážné snímky pro prestižní plavkové vydání amerického časopisu Sports Illustrated, na nichž má plavky jen namalované na těle.

Jako jedna z mála tenistek kamarádí s krutovládkyní všech dvorců Serenou Williamsovou. Její rozchod sgolfistou Rorym McIlroyem rozebíraly společenské rubriky na všech světadílech. Nyní randí s basketbalistou Davidem Leem, předloňským šampionem NBA.

Kdyby zítra hodila rakety do komory, mohla by se stejně dobře živit jako moderátorka či modelka.

Proč princezna?

Na první pohled se někomu může zdát jako primadona. Zřejmě si musí držet odstup. Nicméně pohledy do zákulisí dodávají jejímu fešnému obrázku další rozměry.

Kouč David Kotyza dlouho zná jejího přísného otce, loni ji dokonce pár měsíců vedl. Poté, co si na jaře zranila kotník, zblízka sledoval její úsilí o návrat do boje: „Na kurtu jede jako mašina. Dva tréninky denně, navíc makala na rehabilitaci a kondici. Ve volných chvílích kurzy francouzštiny a lekce piana. Buď spí, nebo něco aktivně dělá.“

Petra Kvitová o ní na podzim 2011 prohlásila: „Hrály jsme spolu za Prostějov extraligu, bavily se a zašly na večeři. Je to prima holka, sláva jí nestoupla do hlavy. Pořád se směje, na nic si nehraje. Často slýchá kritiku, že ještě nevyhrála grandslam. Až je mi jí někdy líto. Je pod tlakem, hodně ji to svírá.“

Ač si Wozniacká 67 týdnů hověla na trůnu pro světovou jedničku, schází jí koruna, trofej z jednoho ze čtyř nejvěhlasnějších podniků, jež se konají v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku. Stále po ní dychtí. Plavovlasá světoobčanka by s ní povýšila z princezny na královnu.