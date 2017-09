Bylo to těsné. Daniel Ricciardo málem v Singapuru nedojel do cíle

Po Velké ceně Singapuru prozradil šéf stáje Red Bull Cristian Horner, že si v zázemí týmu Red Bull nedělali starosti s tím, zdali Daniel Ricciardo porazí Hamiltona, nebo ne. Obávali se, aby vůbec dojel do cíle.

Problémy začaly velmi brzo, hned poté, co na trať podruhé vyrazil safety car. „Začali jsme ztrácet tlak oleje v převodovce. V podstatě začala odcházet. V té chvíli bylo hodně nepravděpodobné, že Daniel dojede až do díle,“ popisoval Horner.

Řešení bylo nasnadě - co nejvíce převodovku šetřit, jezdit po dráze co nejopatrněji a netlačit auto do zbytečné zátěže. „Daniel dostal instrukce, jak si má počínat a jaké časy na kolo musí dodržovat. A vedl si naprosto skvěle, povedlo se mu vydržet na dráze ještě hodinu a půl. V závodě jsme měli jedinou starost - dostat Daniela do cíle.“

A vyhrál by Ricciardo, pokud by neměl problémy s autem? Dokázal by ohrozit a porazit Lewise Hamiltona, který jezdil zdánlivě neohroženě na čele závodu. I na to musel Christian Horner odpovídat.

„Určitě bychom byli blíž a vyvinuli na Lewise tlak. Ale asi by nešlo o tak jasnou převahu, jako například v pátek. Dnes byly zcela jiné podmínky - pršelo, bylo výrazně chladněji, auto se chovalo zcela jinak. A také je nutno dodat, že Lewis odvedl skvělou práci a měl výjimečně silný den.“

Daniel Ricciardo je tradičně v Singapuru úspěšný, na stupních vítězů zde byl letos už počtvrté. A tentokrát měl k vítězství blíže než kdy jindy. Ale, jak už Horner zmiňoval, do cesty se mu postavilo počasí. Přitom to se v Singapuru nestává, v rovníkové metropoli bývá většinou stabilní klima, deštivý závod se jel vůbec poprvé.

„Pokud bychom jeli závod znovu, zvolili bychom jiné nastavení. Na mokru a v relativní zimě nebyl nebyl náš monopost tak dobrý, jako v pátečních tropech. Změna podmínek nás překvapila, někomu možná pomohla, nám ne. Třetí rok za sebou vezeme ze Singapuru druhé místo. Je to frustrující, letos to vypadalo hodně dobře,“ dodal uznávaný manažer, který dovedl rakouský tým ke čtyřem titulům mistra světa.