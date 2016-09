Button po sezoně uvolní kokpit Vandoornemu, v F1 ale ještě nekončí

„Bude pokračovat jako plnohodnotný člen týmu a bude se především podílet na vývoji našich vozů. Bude také připravený závodit za nás, pokud to budou vyžadovat okolnosti,“ uvedl šéf týmu Ron Dennis v prohlášení na webu.



Jenson Button v neděli absolvuje v Monze 298. závod F1 v kariéře. O jeho pokračování v seriálu se delší dobu spekulovalo. Ve formuli 1 debutoval v roce 2000, v McLarenu působí už sedmou sezonu. Před příchodem do týmu se stal v roce 2009 mistrem světa v barvách Brawnu, na kontě má 15 vítězství a 50 pódiových umístění.

„Aby bylo jasno, rozhodně nekončím. Jsem nadšený, že zůstávám jako klíčový člen týmu. A jsem si jistý, že ještě někdy usednu za volant nového vozu,“ uvedl Button. V letošní sezoně nasbíral zatím 17 bodů a je průběžně patnáctý.

Na pozici soutěžního jezdce Buttona vystřídá o dvanáct let mladší Vandoorne. Loňský vítěz seriálu GP2 už letos startoval v Bahrajnu, kde jako náhradník za Fernanda Alonsa, kterého do závodu nepustili po předchozí těžké havárii lékaři, vybojoval bod za desáté místo. „Fernando a Stoffel, to bude vyvážený mix prověřené kvality a obrovského potenciálu,“ uvedl Dennis.