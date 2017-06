Závodníky trápilo v Budějovicích vedro. Lékaři ošetřili devatenáct běžců

Před hotelem Clarion běžela už hodně pomalu, nohy jí moc neposlouchaly. Tak raději zastavila, aby se pořádně mohla nadechnout a odpočinout. Za chvíli zase vyběhla po Pražské třídě na trať.

Jenže o pár metrů dál je už definitivní konec. Jedné z tisíců startujících se před rozestavěným obchodním domem IGY neudělalo dobře a po několika odběhnutých kilometrech zkolabovala. Pak jí zdravotník pomohl lehnout si na středový ostrůvek u jednoho z přechodů a vyčerpané běžkyni dával napít.

Podobné scény byly vidět často. Závodníci sobotního půlmaratonu, který se běžel v Českých Budějovicích pošesté, kromě trati bojovali i s velkým vedrem, když teploty sahaly i v podvečer až ke třiceti stupňům Celsia.

„První zdravotní komplikace závodníků se objevily zhruba po 75 minutách běhu. Pak množství běžců potřebujících péči průběžně narůstalo. Celkem záchranáři ošetřili devatenáct závodníků,“ vypočítala včera mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Dusné a teplé počasí ne každý zvládl bez problémů. „V drtivé většině byly příčinou zdravotních obtíží kolapsové stavy a křeče z vyčerpání, přehřátí a ztráty minerálů. Zdravotní stav devíti závodníků si pak vyžádal transport do nemocnice,“ zdůraznila Kafková s tím, že zbylých deset sportovců ošetřili záchranáři ve svém stanu přímo na náměstí.

S vysokými teplotami bojovali i profesionální běžci. Vítěz Justus Kangogo dokonce označil budějovický závod za jeden z nejtěžších ve svém životě. „Dlouho jsem běžel sám, docela mě překvapilo, že ostatní rychle odpadli. Dnešní čas je sice daleko od mého osobního rekordu, ale kvůli teplu, které celý závod bylo, jsem i s ním spokojený,“ řekl v cíli Keňan.

Jeho krajanka Agnes Jeruto Barsosio, vítězka mezi ženami, se i přes horší podmínky postarala o nový rekord trati. Do cíle doběhla v čase 1:09:53 hodiny. „Za vítězství i osobní rekord jsem hodně ráda. Běžet dnes čas pod sedmdesát minut považuji za úspěch a jsem opravdu hodně spokojená, že mi to konečně vyšlo,“ radovala se v cíli Barsosio, která rekord závodu zlepšila o 47 vteřin. Ze dvou domácích závodníků a českobudějovických rodáků dopadl lépe David Vaš. Ten doběhl celkově desátý. Druhý Čech Jan Kreisinger do cíle nedoběhl.

O velkém úspěchu ale můžou naopak po sobotě mluvit florbalisté českobudějovických Štírů. Jejich štafeta ve složení Petr Žáček, Michael Kudláček, Lukáš Froněk a Lukáš Malý získala stříbrné medaile za celkové druhé místo.

„Horko bylo, ale běh se mi i Lukáši Froňkovi povedl. Nikdo nás na trati nepředběhl, takže to je takový náš dílčí úspěch,“ říkal po doběhnutí florbalista Michael Kudláček. „Určitě naše štafeta účel splnila, zaběhali jsme si dobře. Půlmaraton je skvělá akce, výborně se tu fandí. I když jsem běžel tam, kde tolik lidí nebylo, přesto nám tleskali pořádně,“ pochvaloval si Lukáš Froněk nejen atmosféru okolo trasy.

„Příště se ale musíme ještě zlepšit. Moc jsme třeba nevěděli, kdy se máme najíst, kde budou předávky a podobně,“ usmál se Kudláček.