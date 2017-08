Zalovili v cizině. Brněnští volejbalisté vsadí na Argentince a Srba

Klub z Kounicovy ulice, který loni na jaře díky americkým a ruským oporám slavil extraligové stříbro, opět zalovil za hranicemi. V nové sezoně vsadí na srbského univerzála Stefana Okosanoviče a argentinské libero Martina Webera. „Aspoň budeme mít výborného překladatele,“ mrkne na něj manažer Volejbalu Brno Martin Gerža.

Rodák z Buenos Aires, který kromě rodné španělštiny zvládá i angličtinu, bude tlumočit kolumbijskému svérázovi Renzo Mendozovi, jenž jako jediný z cizinecké enklávy v Brně zůstal.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že Brňané se pokusili rozšířit zahraniční element alespoň tak, že do vlasti zlákali volejbalového světáka Ondřeje Boulu.

„Z Česka jsem byl takový znechucený, ale v zahraničí jsem si odpočinul. Třeba ve Švýcarsku byly dobré a rovné podmínky. Na čem jsme se domluvili, to platilo. Ale lidé tam byli takoví studení,“ popisuje 39letý exreprezentant, jenž v Brně vytvoří s o 19 let mladším Kristiánem Červinkou novou nahrávačskou dvojici.

Právě Boulu s Červinkou a dva cizince Brňané, kteří v poslední extraligové sezoně obsadili pátou příčku,v týdnu oficiálně představili jako kvarteto nových akvizic.

Angažování Argentince, jenž se jim zalíbil při působení v rakouském Aich-Dobu, a mezinárodním volejbalem neotřískaného Srba naznačuje, že Brňané museli z nejvyšších cílů slevit.

„Medailová sezona nás stála o tři miliony víc. Teď takovým rozpočtem nepřekypujeme,“ porovnává Gerža. „K medaili by nám chyběl jeden zkušený smečař. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nebráníme se, pokud se naskytne možnost posílit před play-off,“ zauvažuje brněnský manažer.

Do sezony tým trenéra Ondřeje Marka vstoupí v závěru září. „Umístění se dá těžko odhadovat. Čtyři týmy z extraligy mají větší možnosti, ale věřím, že je můžeme prohánět,“ poví Boula.

„Nelze říct, kdo bude v extralize favorit,“ přizvukuje další novic, Červinka, jenž poslední dvě sezony strávil v Českých Budějovicích. „Když jsme sem přijeli, bylo to peklo. Brno hraje nepříjemný styl, také tu je skvělá atmosféra,“ líčí Červinka, jemuž by nahrávačský kolega Boula mohl plnit roli rodiče. „Takového otce by ale nechtěl,“ zasměje se veterán.

A Brňané doufají, že je rozverná nálada neopustí ani po začátku extraligy.