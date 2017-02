Je čas opustit ligové dno, věří brněnští basketbalisté

Vítězství jsou pro ně stále vzácností. A když už se sem tam nějaké urodí, stojí je to kopec nervů. Až v sobotu si basketbalisté MMCITÉ Brno poprvé v sezoně užili duel, v němž se nemuseli strachovat. Nad Prostějovem měli doma navrch od začátku do konce, kdy mohli oslavit triumf 86:77.

„Mohli jsme hrát ještě líp, ale celý zápas jsme měli pod kontrolou, takže spokojenost je,“ liboval si brněnský lídr Michal Křemen.

MMCITÉ konečně skoro všechno klaplo podle představ. Obrana ve druhém poločase mohla být pevnější, ale mužstvo se vyvarovalo hluchých pasáží a především se mohlo opřít hned o šest dvouciferných střelců.

„Každý hráč znal svoji roli a přesně dodržoval zápasový plán. Hráli jsme jako tým a toto je výsledek,“ jásal trenér Zoran Helbich. „Naše hra je lepší, což musí každý vidět. Hrajeme týmově, každý je nabuzený, snad to tak půjde dál,“ doufá Křemen.

Znamená to, že jsou Brňané konečně připraveni zahodit závaží, které je už víc než tři sezony drží u dna Kooperativa ligy? Pohled na tabulku je v tomto ohledu zrádný: MMCITÉ je s bilancí 7 výher a 16 porážek stále poslední v horší nadstavbové skupině, ale zároveň jej jediné vítězství dělí od pozice zajišťující play-off.

Postup do něj by byl mimořádný počin. „Osmička nás láká, ale řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu a všechny zkusíme vyhrát. Pak uvidíme, co to na konci přinese,“ odmítá Křemen upínat se k tabulce.

A kouč reaguje podobně: „Nechci pronášet velká slova. Každý zápas je malá bitva a uvidíme, kam nás to dovede.“

Opatrnost je na místě. Brněnský basketbalový projekt se stále nachází v dlouhodobějším stadiu, v němž je tato sezona pouze dílčím krokem. Po cestě se klub snaží odškrtávat postupné úkoly.

Jedním z nich bylo stěhování do univerzitního kampusu v Bohunicích, které se ukázalo velkým plusem. V moderním prostředí hráče povzbuzuje sice kapacitně skromné, ale zato sympaticky zaplněné hlediště. „Fanouškům děkujeme. Strašně si vážíme energie, kterou nám předávají z tribuny,“ oceňuje Helbich.

Dalším bodem byl větší prostor pro mladé naděje. A 21letý rozehrávač Jan Kozina se v sobotu blýskl 15 body, zahráli si i další. „Potřebovali čas. Domluvili jsme se, že dostanou šanci, oni ji berou vážně a vracejí ji na hřišti,“ těší Helbicha.

Nejvíc vidět však jsou pochopitelně výsledky. A k jejich vylepšení potřebovali Brňané kolektivní pojetí, ne pouze spoléhání na amerického čaroděje Kevina Warea. „Kevin je náš stěžejní hráč a hra z velké části závisí na něm. Bavili jsme se o tom, jak by to mělo vypadat, on na tom zapracoval a začíná se to projevovat,“ podotýká Křemen.

Zatímco dosud jeho tým sbíral výhry po troškách a nahodile, nyní by je mohl začít kompletovat ve větším balení. „Skládali jsme nový tým a na začátku sezony bylo hodně zranění, takže chvíli trvalo, než si to sedlo. Teď by to mohlo vypadat, jak jsme si představovali,“ věří 35letý veterán, který pamatuje časy, kdy Brno patřilo ke špičce. „S tím jsme do toho šli: zvednout se ze dna a vrátit brněnský basket tam, kde býval.“