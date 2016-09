Britští tenisté touží pokračovat v daviscupové jízdě

Olympijský vítěz Andy Murray vloni dovedl Brity k zisku trofeje a „salátovou mísu“ chce vybojovat i letos. „Na začátku roku jsme v další trofeje ani nedoufali, ale teď si nechceme tu šanci nechat ujít. Chceme tu mísu znovu,“ prohlásil druhý hráč světa. „Nebude to snadné, ale chci vyhrát vše a korunovat tak svůj životní rok,“ dodal.

Spolu s Andym Murraym je v týmu i jeho bratr Jamie, čerstvý vítěz čtyřhry na US Open, a do dvouher jsou připraveni Dan Evans a Kyle Edmund.

Program semifinále DC Británie - Argentina

(Glasgow, tvrdý povrch, hala) Pátek

14:00 A. Murray - Del Potro

Edmund - Pella Sobota

15:00 A. Murray, J. Murray - Delbonis, Mayer. Neděle:

14:00 A. Murray - Pella

Edmund - Del Potro. Chorvatsko - Francie

(Zadar, tvrdý povrch, hala) Pátek

14:00 Čorič - Gasquet

Čilič - Pouille Sobota

15:00 Dodig, Draganja - Herbert, Mahut. Neděle

14:00 Čilič - Gasquet

Čorič - Pouille

Překazit Britům plány se pokusí především Del Potro. Argentinec je po sérii operací znovu fit a opět drtí soupeře svým forhendem. “Cítím se dobře, hraju dobře a moje hra se pořád zlepšuje,“ pochvaluje si Del Potro, což dokázal stříbrem na olympiádě v Riu a postupem do čtvrtfinále US Open. „Ale tady jsme tým, budeme bojovat jeden za druhého a chytře volit sestavu,“ uvedl Del Potro.

Chorvaté jsou na semifinále připraveni s Marinem Čiličem i s mladíkem Bornou Čoričem a chtějí postoupit do finále poprvé od triumfu v roce 2005. „Jsme uvolnění, konečně hrajeme doma a doufáme v pomoc fanoušků,“ řekl Čilič. „Francie má skvělý tým, ale my jim chceme ukázat, co v nás je a jít dál,“ doplnil.

Kupu problémů řešili Francouzi. Kapitán Yannick Noah nemůže počítat s Jo-Wilfriedem Tsongou a na poslední chvíli se ukázalo, že hrát nemůže ani světová osmička Gaël Monfils. Semifinalistu US Open z minulého týdne trápí problémy s kolenem. „Byl to pro nás šok,“ neskrýval Noah překvapení z odstoupení Monfilse.

Za Francii, která ve čtvrtfinále začátkem léta porazila v Třinci český tým, nastoupí Richard Gasquet a Lucas Pouille. Pro čtyřhru má Noah k dispozici světové deblové jedničky Nicolase Mahuta a Pierra-Huguese Herberta.