Bravantický dostihový ovál čeká prověrka Francouzů

„Pro koně, kteří se chystají do derby, to je taková první ročníková předzkouška,“ potvrdil majitel bravantického oválu Jiří Svoboda, který v tomto dostihu rovněž ze sulky povede největšího favorita Dextera.

„Minulý dostih v Bravanticích vyhrál, potom byl v pražské Chuchli druhý. Tam mu to ale moc nejde na pravou ruku. Tady v Bravanticích by měl zopakovat vítězný výkon,“ doufá Svoboda.

Podle odborníků by největšími konkurenty Dextera měli být Sarna Teč se Zdeňkem Vávrou v sulce a Ready to Race, jehož povede německý jezdec Alle Loman.

Nejvíce dotovaným dostihem dne bude Prix LeTROT - Prix du Trotteur Francais pro tří a čtyřleté koně vzešlé z francouzského chovu, v němž se poběží o 50 tisíc korun. Mezi sedmi zúčastněnými je nejvíce favorizován kůň Danielle Premiere s jezdcem Ondřejem Kozlem, jehož by měli stíhat Dark Look jezdce Mykoly Volfa a také Entertainment. Toho povede Jiří Svoboda.

„Bohužel dráha není kvůli vytrvalému dešti v optimálním stavu, ale dostihy to neovlivní. Poběží se jich všech osm naplánovaných,“ řekl majitel závodiště. První dostih odstartuje ve 13.30, poslední v 17.00.

Pořadatele ovšem na bravantickém závodišti nečekají pouze dostihy. Kvůli certifikaci dráhy totiž dorazí delegace z Francie.

„Pokud chceme, aby výkony dosažené na našem závodišti byly zaneseny do portfolia evropských dostihů, musí mít dráha certifikaci. Bohužel za čtyři roky, co dostihy děláme, ještě nikdy nebylo tak škaredě,“ litoval Svoboda. „Doufáme, že přestane pršet a ještě dopoledne uděláme vše pro to, abychom dostali dráhu do co nejlepšího stavu.“

Pokud ovál uspěje, budou mít koně snazší cestu do Evropy. „Dostat klusáka na dostihy do Francie není jen tak. Musí se kvalifikovat tam. S certifikací by to šlo i na bravantické dráze,“ dodal Svoboda.