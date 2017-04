Jak brankářka porubských házenkářek Doláková čarovala při sedmičkách

V duelu s Olomoucí, jímž Porubanky jasnou výhrou 32:20 zakončily interligu, chytala Lenka Roháčková. A parádně. „Zneškodnila nám spoustu čistých šancí,“ chválil ji trenér Jan Bělka stejně jako Dolákovou.

Čím to bylo, že Doláková při sedmičkách tak vynikla? „Je to podobné jako ve fotbale, kde se říká, že penalta jde jen špatně kopnout, takže u nás blbě hodit,“ řekla Doláková. „Dvakrát mě soupeřky trefily, když jsem šla spíše na druhou stranu, při jedné sedmičce jsem tušila, kam půjde, a další byla do tyče.“

Doláková podotkla, že Roháčková už také chytila čtyři sedmimetrové hody. „Ne, ne, jen tři, Market mě překonala,“ podotkla Lenka Roháčková. „My se v tom předháníme. Sedmičkám se věnujeme na tréninku. Zkoušíme různé věci a možná i to pomáhá. Ale chytit čtyři sedmičky je opravdu rarita.“

Většinou je to tak, že brankářka, která chytá ve hře, při sedmičce pouští do branky svou kolegyni. „Trenér nechává na nás, jak se domluvíme, takže občas na sebe koukneme, jestli se vyměníme. Záleží i na tom, jak si která z nás na kterou střelkyní věří,“ uvedla Roháčková.

„Záleží i na tom, jak dopadne předchozí sedmička. Když ji chytím, jdu znovu, když ne, tak se nestřídáme,“ dodala Doláková.