Profesionální boxer Horváth prohrál s Kurbanovem na body

Duel v Čeljabinsku byl od úvodního kola taktickou bitvou, ve které si ani jeden z boxerů nedokázal vytvořit převahu. Horváth i Kurbanov se soustředili na pozornou obranu a rychlé kontry, což bylo zejména u dvaadvacetiletého Rusa překvapení.

Mezi profesionály ještě neporažený Kurbanov totiž devět z předešlých jedenácti zápasů ukončil před limitem. V jedenáctém z vypsaných dvanácti kol byl dokonce domácí borec počítaný, i když podle všeho chybně. Na zemi totiž skončil poté, co přepadl přes Horváthovu nohu.

Nakonec to ale Kurbanova mrzet nemuselo, všichni tři bodoví rozhodčí jej totiž určili za vítěze zápasu, i když ještě přes posledním gongem dával v ringu Horváth najevo, že si myslí, že vyhraje on. V ruském prostředí se mu to ale nepodařilo a připsal si šestou porážku ve 24. zápase.

Kurbanov se výhrou přiblížil možnosti utkat se o pás WBO, který drží Miguel Cotto z Portorika. Ten ale plánuje ukončit aktivní kariéru a řada boxerů se aktuálně snaží zajistit si právo boxovat o titul.