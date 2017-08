Mayweather? McGregor? Svět může být překvapen, říká Hamršmíd

Velké hvězdy z boxerského ringu soubojem pohrdají, jejich sportu prý nic nepřinese. Ani bookmakeři neváhají. Přesto se najdou tací, kteří věří na překvapení.

„Ten souboj zajímá celý svět bojových umění a já bych se nedivil, kdyby McGregor ten svět překvapil,“ míní Michal Hamršmíd, někdejší mistr světa v MMA a teď kondiční trenér, který pečuje třeba o hokejovou reprezentaci.

Jste jeden z mála optimistů

Ano, Mayweather je favoritem, ale já bych nebyl překvapený, kdyby McGregor vyhrál. Pro svět boxu by to byla hrozná rána, ale možnost tady je. Stačí si vzít fakta: Mayweatherovi je 40 let, dva roky netrénoval, nezápasil, užíval si života. Ani jeho poslední zápasy nebyly top. A proti němu stojí McGregor (29) v plné síle. Je to MMA bojovník, ale začínal boxem. Je levák a levý gard nikdy Mayweatherovi neseděl. Stojí proti němu i vyšší váhová kategorie, než v jaké boxoval. K tomu jsou menší osmi uncové rukavice.

Přitom bookmakeři mají jasno anedávají McGregorovi šanci.

Dá se to pochopit, protože bojuje boxer proti MMA zápasníkovi podle pravidel boxu. Ale já bych McGregora nezatracoval. Už nás několikrát překvapil. Boxeři se mnou souhlasit nebudou, protože pro box by to byl obrovský direkt, kdyby jejich největší kápo prohrál.

Někdo říká, že by mnohem zajímavější bylo, kdyby se Mayweather a McGregor střetli dle pravidel MMA zápasů. Co myslíte?

To by bylo úplně jednoznačné pro McGregora. V boxu jsou údery od pasu nahoru, proto je Mayweather favoritem. Je to sport, který dělá celý život a je v něm nejlepší. MMA nikdy nezkusil, tam by ho McGregor dostal na zem a bylo by.

Zápas století Dva králové v ringu Dva roky už je boxerský šampion Floyd Mayweather v „důchodu“. Kdysi nejlépe placený sportovec světa vymetal večírky, pak Američana zpět do ringu zlákala výzva Ira Conora McGregora, pro změnu krále MMA bojovníků. Mayweather má za ni dostat 200 milionů dolarů, McGregor o 100 méně. Bude se boxovat, proto je jasným favoritem Američan. I kvůli těmto okolnostem se boxerské celebrity o duelu vyjadřují opovržlivě. „Tohle nemůžete brát vážně, je to komické,“ řekl Lennox Lewis. Oscar De La Hoya zase považuje souboj za frašku, jiní hovoří o čistém byznysu, který nemá s boxem pranic společného. Zápas uvidí diváci ve více než 200 zemích včetně Česka. Vysílá ho Nova Sport a přenos začne v neděli okolo páté ráno. „V ringu bude k vidění krev, pot i slzy,“ uvedl Mayweather. McGregor kontroval: „Porazím ho nejpozději ve druhém (z celkových 12) kole. To mi věřte.“

Bude ten nedělní zápas ve Vegas sport, nebo hlavně show?

Obojí. Bude to sport, který je spojený se show. Jde o neskutečné peníze. Mayweather vždy dokázal své zápasy vyšponovat, děsně vydělat. Ale sport to bude – Mayweather nebude chtít prohrát, chce skončit se skóre 50:0. A prohrát nechce ani McGregor. Čekejte dřinu, žádné divadlo. McGregora jsem několikrát potkal na turnajích, když jsem zápasil. Byl to ohromný dříč. Má velké rozpětí paží, je v plné formě, je mladý. Přeju mu. Známe se, sem tam si napíšeme k narozeninám.

Boxer Mayweather je svůj. Okázale ukazuje své jmění, žije až zhýrale. Jaký je McGregor?

Asi už taky takový. Pamatuji, že dřív to býval kluk, který seděl v koutě a nikdo o něm nevěděl. Uklízel v tělocvičně, dokonce tam i bydlel a chodil si pro sociální dávky. Dnes je součástí nejvíc výdělečného zápasu světa. Celý život obětoval kariéře bojovníka a je neskutečné, kam až to dotáhl. Mayweather bohatství i slávu dává děsně najevo. A i McGregor, když se stal šampionem UFC (nejprestižnější organizace smíšených bojových umění), ukazuje, že je něco víc. Ale podle mě je to póza pro fanoušky. Vevnitř se nemůže tolik změnit. V duši bude pořád pokorný a hodný kluk.

Když na sebe pokřikují pár dní před zápasem, je to jen divadlo? Nebo se skutečně nenávidí?

Bavil jsem se s bojovníky, co s McGregorem zápasili. Přiznali, že s ním prohráli už na vážení. Že se jim těmi řečmi dostal do hlavy. V zápase byli nesoustředění, dělali věci, na které nebyli zvyklí. Má to výborně vymyšlené. Nadávky bývají, ale McGregor taktiku vyladil tak, že dokáže soka srazit už před duelem.

Může ho Mayweather podcenit?

Ne! Moc dobře ví, že má McGregor silné ruce. Mayweather si věří, a tak řekl, že chce zápasit v osmiuncových rukavicích, zatímco normálně se boxuje v desetiuncových. To hraje pro McGregora. Mayweather dal jasně najevo: I tak tě sestřelím. Ale může narazit. Na jeho Instagramu vidím, jak si užívá život. To je jedna party tam, druhá tady. Tréninku dává poslední dva měsíce, zatímco McGregor posledních 15 let.

Když přece jen prohraje, nemůže to scéně MMA uškodit?

Naopak. Ublížit to může jenom boxu. Ten o sobě tvrdí, že je královskou disciplínou. A byla by pro něj velká rána, kdyby přišel bojovník MMA a srazil jim krále. MMA může jen získat. I majitel UFC do toho šel, že chce přetáhnout fanoušky boxu na stranu MMA, což se už v Americe pomalu a jistě děje. Box skomírá. A pokud by došlo k tomu lehce překvapivému výsledku, byla by to pro něj další rána.

Teoreticky – kdyby vás před lety do boxerského ringu vyzval třeba Lukáš Konečný, šel byste?

Mít peníze, co mají oni, tak by na to člověk asi trénoval. I když jsem původem judista, to McGregor začínal s boxem. Takže bych to nevzal. Byl jsem dobrý judista a MMA bojovník, ale ani v nejlepší formě bych s Lukášem do ringu nemohl vlézt.

Teď se do MMA klece po letech přece jen vrátíte, že?

Jedeme autem, můj šestiletý syn kouká na YouTube, sleduje Prasátko Peppu a najednou jsem mu tam vyběhl já. A už to bylo. Dva tři roky mě lidi lákali, abych dal rozlučkový zápas, až malej mě nakopl. Nikdy mě neviděl zápasit, takže 12. října se v Praze rozloučím s kariérou.