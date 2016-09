Pitva jednoho krachu: šílící kapitán, plačící talent, uražená hvězda...

Pokus obelstít sudí. Nedávno sedmnáctiletý Džanan Musa je jednou z nastupujících basketbalových hvězd. Loni dotáhl Bosnu k nečekanému triumfu na mistrovství Evropy do 16 let a dopřál padesátitisícovému davu v Sarajevu důvod k oslavě, letos na mistrovství světa sedmnáctiletých připisoval v průměru 34 bodů, proti Tchaj-wanu jich nasázel rekordních 50.

Jenže odteď se s ním pár let potáhne pověst unfair hráče.

V poslední minutě duelu s Ruskem, za rozhodnutého stavu 67:75, se pokusil předstírat, že byl bolestivě udeřen do hrudníku. Fotbalová vložka však pro něj dopadla špatně. Nikdo mu jeho pokus nespolkl.

Snad se Musa nechal vyhecovat, protože pár vteřin předtím vedl vzrušenou debatu se zkušeným ruským pivotem Timofejem Mozgovem. Snad chtěl s výsledkem ještě něco udělat. Snad chtěl potrestat Sergeje Karaseva, který proti němu vystrčil loket, ale netrefil ho... Byl to od Musy zkrat, byla to chyba.

Rozvzteklený kapitán. Nejdřív nebylo jasné, co se Musovi vlastně děje. Pak se ukázalo, že vůbec nic. A pár sekund poté dostal mladík strašlivý kartáč od svého kapitána Mirzy Teletoviče.

Zoufalství a pláč. Musa dostal tak za uši, že mu vyhrkly slzy a postupně jej museli utěšovat členové realizačního týmu i grupa talentů, které se bosenský výběr snaží dostat do hry pro další repreakce.

Celý průběh nebasketbalového vyvrcholení duelu Bosna - Rusko najdete zde:

Střelba do vlastních řad. Po zápase si nasadil Teletovič, skvělý trojkař a zkušený borec z NBA, brýle, uhladil si vlasy a omluvil se za své chování. A také Musa se kál.

Idylka? Ani ne.

Teletovič sice pravil, že podobný zkrat si už v budoucnu nedovolí. Ale taky barvitě popsal incident ze hřiště. Zdá se, že nejmladšímu spoluhráči nesportovní akt nevyčítal, kapitána naštvalo něco jiného. Musu se prý v zápase pokoušel krotit. Ale dočkal se urážek. Proto vypěnil.

Den po zápase svolal Teletovič další tiskovku - přestože to měl od trenéra Damira Mulaomeroviče zapovězené. A pro změnu se bosenským novinářům svěřil, že „členové národního týmu nepracují tak, jak by měli.“

Tým bez vůdce. Asi nepřekvapí, že si Mulaomerovič něco podobného nenechal líbit a Teletoviče za trest nevzal na závěrečný zápas kvalifikace do Švédska.

„Jak mám udržet pořádek a disciplínu v týmu, když kapitán jen ten první, kdo ji poruší. Chodí pozdě na tréninky, občas nedorazí vůbec. Mívá zpoždění, když jdeme na oběd. Jak máme mít disciplínu, když se on chová takhle? A taky se k reprezentaci připojil s nadváhou, toho jste si určitě všimli,“ svěřil se trenér Mulaomerovič světu.

Rozkol mezi Teletovičem a zbytkem družiny byl možná hlubší. Musa si jen jako jediný dovolil otevřít ústa...

Zhrzená hvězda versus novináři. Možná jste si všimli, že zatím nepadlo jméno Jusuf Nurkič. Skvělý pivot z Denveru přichází na řadu nyní. Přes svůj instagramový účet se pustil do bosenských novinářů.

Nurkič napsal: „,Nechce se mu hrát, vymýšlí si zranění. Nehraje dobře... ́ Přijel jsem a nebylo to dost. Dal jsem do toho všechno a nebylo to dost. Ať udělám cokoli, nestačí to. To vás opravdu tak otravuju? Mám v plánu zůstat s týmem až do hořkého konce, ale po tom, co jste mi způsobili, si příště dvakrát rozmyslím, jestli hrát za národní tým, nebo ne, vy bando prolhanců!“

Dost to připomíná cimrmanovské „až budu příště požádán...“.

Bolesti nejen na duši. A jaká další morová rána dopadla na bosenský basketbalový výběr? Na závěr kvalifikace zvítězil 78:76 a mohl poděkovat svým fanouškům, mnozí z nich jistě do švédského Stockholmu necestovali až z Balkánu, ale jsou na severu Evropy doma.

Bosenští basketbalisté děkují fanouškům za podporu v nepovedené evropské kvalifikaci.

Jenže u vzácného důvodu k radosti během repreléta 2016 už chyběl také křídelník Nedim Buza. Jedenadvacetiletý hráč belgického Ostende, jeden z talentů, kteří mají psát další bosenské kapitoly, si zkraje zápasu zlomil nohu a od basketbalu si chvíli odpočine.

A zranil se i ústřední rozehrávač Nemanja Gordič, rozehrávače z černohorské Budučnosti Podgorica však snad dlouhá pauza nečeká.

Odstoupení trenéra. Zatím poslední obětí rozkladu je hlavní trenér Damir Mulaomerovič. Jedenačtyřicetiletá legenda chorvatské Cibony Záhřeb skončila na bosenské lavičce i přes fakt, že tehdy ještě mohl její tým na finálový turnaj projít ze druhého místa ve skupině.

Už ve čtvrtek však Mulaomerovič tušil, že dvě výhry nad Švédskem při dvou porážkách od Ruska na plánovaný postup stačit nebudou. Nespletl se. Nestačily.