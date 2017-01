Bolt už po Carterově dopingu vrátil medaili. Kruté, posteskl si

„Je kruté, že musím vrátit jednu ze svých medailí. Už jsem ji vrátil, protože to MOV požadoval,“ řekl Bolt agentuře Reuters v jednom z prvních prohlášení po středečním oznámení rozhodnutí. „Nemám z toho radost, ale takové věci se v životě stávají. Nesmím dovolit, aby mi to narušilo soustředění na tuhle sezonu, takže jsem soustředěný, ale nejsem spokojený.“

Třicetiletému Boltovi, jenž po letošním mistrovství světa v Londýně hodlá ukončit kariéru, tak ve sbírce zbylo osm zlatých olympijských medailí. Na třech hrách za sebou ovládl běhy na 100 i 200 metrů a vždy slavil také štafetové zlato. Ztráta jednoho z týmových cenných kovů podle něj jeho úspěchy nezkalí.

„Myslím, že jsem toho pořád dosáhl hodně. Nezmění to to, co jsem během kariéry dokázal,“ řekl držitel světových rekordů na 100 a 200 metrů. „Tvrdě jsem pracoval, snažil se a dokázal věci, které nikdo předtím nedokázal. Mám tři zlata ze stovky a dvoustovky,“ vyzdvihl svůj unikátní olympijský sprinterský hattrick.

Cartera loni v červnu usvědčilo z užití zakázané látky zpětné testování uložených vzorků z pekingských her. Ten jeho byl pozitivní na stimulant metylhexanamin. MOV proto Jamajku, která finále vyhrála ve světovém rekordu 37,10, diskvalifikoval a vyzval atlety k vrácení medailí. Dalšími členy vítězného týmu byli Michael Frater a Asafa Powell.

Po změně výsledků, které by měla provést mezinárodní atletická federace IAAF, by se na první místo měla posunout čtveřice z Trinidadu a Tobaga. Druhé by skončilo Japonsko a bronz nově získá štafeta Brazílie.