Biskup Malý sloužil bohoslužbu za usmíření Čáslavské s Odložilem

Přátele a příbuzné obou svých rodičů pozval do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích syn bývalých olympioniků Martin Odložil.

„Maminka krátce před svou smrtí požádala biskupa Václava Malého, aby bohoslužbu sloužil za mého tatínka Josefa Odložila, za smír v našich srdcích a odpuštění. Chtěl bych toto maminčino přání naplnit. Bude to bohoslužba za ně za oba,“ napsal do pozvánky.

Běžec Josef Odložil byl stříbrný medailista z olympiády v Tokiu 1964, Věra Čáslavská vybojovala v gymnastice sedm zlatých olympijských medailí. Jejich manželství začalo na OH v Mexiku 1968 a skončilo o dvacet let později rozvodem. V září 1993 Josef Odložil zemřel na následky potyčky s vlastním synem Martinem. Věru Čáslavskou rodinná tragédie uvrhla do mnohaletých depresí a s Odložilovými příbuznými už za svého života nikdy nenašla smír.

Po těžké nemoci zemřela letos 30. srpna.

„V červenci za mnou přišla a žádala mě, abych se s ní pomodlil Josefa Odložila,“ řekl Václav Malý při obřadu. „Dohodli jsme se na tomto termínu, ale mezitím si Bůh vzal k sobě i paní Věru.“

Na společnou bohoslužbu přišli syn i dcera bývalých manželů, řada jejich přátel i spolupracovníků. Vedle lidí, kteří byli do posledních chvil nablízku Věře Čáslavské, dorazili i přátelé Josefa Odložila, například jeho bývalí atletičtí svěřenci.

„Soudit je nebudeme, to přísluší Bohu,“ řekl duchovní v úvodním slově a víc se rozporům nevěnoval. Prosil za smír a za odpuštění.