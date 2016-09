Sjezdař Miller chystá návrat, ale ještě předtím se u soudu pře o lyže

Čtyřnásobný mistr světa už nechce jezdit na jejích lyžích, jenže loni na jaře podepsal se společností dohodu, že v nejbližších dvou letech nebude na vrcholných akcích používat vybavení jiné značky.

Nyní se však majitel šesti olympijských medailí rozhodl závodit na ručně vyráběných lyžích malé newyorské firmy Bomber, které pomáhá s vývojem materiálu. Se společností Head předtím spolupracoval od roku 2006.

„Tohle je pro něj poslední opravdová příležitost závodit jako konkurenceschopný ve Světovém poháru a zajistit tím lukrativní příjmy pro zajištění rodiny,“ stojí v žalobě na firmu Head.

Podle sportovního ředitele společnosti Head Rainera Salzgebera je situace jasná. „Podepsal to, nebylo to jen tak z legrace,“ řekl rozhlasové stanici ORF-Radio Vorarlberg. Detaily žaloby zatím nezná. „Uvidíme, co se s tím dá dělat,“ uvedl.

Světový pohár začne zhruba za měsíc v rakouském Söldenu. Miller, jenž v říjnu oslaví 39. narozeniny, závodil naposledy na loňském mistrovství světa v Beaver Creeku, kde se zranil.

Místo lyžování se pak vítěz 33 závodů Světového poháru a držitel dvou velkých křišťálových glóbů věnoval rodinnému životu a péči o koně. Na podzim očekává narození čtvrtého potomka.