O Cinkově vzdoru, pohotovosti i taxikáři. Tour mezi Napoleonem a Macronem

Lídr závodu Chris Froome o letošní Tour s oblibou tvrdí: „Skoro každý den je tu bláznivý.“

Jak to vypadá v praxi?

Středa 19. července může být názornou ukázkou.

Drsný souboj na čtyřech alpských průsmycích, vrcholící mytickým Galibierem a sjezdem do cíle v Serre Chevalier, totiž ovládne Primož Roglič, v roce 2007 juniorský mistr světa ve skocích na lyžích, který ve dvaadvaceti prodal motorku, koupil si kolo a začal na něm závodit.

V té samé etapě bude s vrchařskými mazáky unikat také bývalý biker Ondřej Cink, šlapající v pelotonu silničářů teprve sedmý měsíc.

Pro naprosté vyčerpání vzdá Thibaut Pinot, čtvrtý cyklista Gira.

Po pádu vzdá Marcel Kittel, vítěz pěti etap a muž v zeleném trikotu.

A Michael Matthews se zčistajasna stane prakticky jistým vítězem soutěže o tento dres. (Pokud tedy dojede do Paříže.)

Uznejte sami, je toho víc než dost na jediný den.

Jistě, máme tu i určitě stálice v programu: Thomase de Gendta jako vždy v úniku, Alberto Contadora pokoušejícího se (po kolikáté už?) o nemožné, Vasila Kiryjenku rozjíždějícího jako vysokorychlostní tank tempo pelotonu i následnou nezničitelnou mašinu Sky na čele řídnoucího hlavního pole.

Pojeď, Nairo. Nejde to

Nejprve krátké připomenutí některých epizod uplynulého děje:

Stáj LottoNL - Jumbo odstoupením svého lídra George Bennetta v úterý jen potvrdila, že jsou pro ni Grand Tour zakleté, pánové Kruijswijk a Gesink by mohli vyprávět, že?

A Ondřej Cink naznačil, že třítýdenní etapový závod pro něj bude možná příliš, když při úterní zběsilé etapě nemohl popadnout dech a Ozren Müller, mluvčí jeho týmu Bahrain Merida, po etapě hlásil: „Padl v autobuse na sedadlo a není schopný se zvednout.“

Kdo tehdy Cinka spatřil, vyslovil spíše obavy, zda vůbec dojede do Paříže. „Odnesl nástrahy volného dne. Vyšel při něm z rytmu, proto pak na trati ztěžka dýchal a lapal po dechu,“ líčil týmový lékař Carlo Guardascione.

A kdyby jen to. Už tři dny řeší český cyklista i zánět v koleni.

Brzy bude přesto všechno jinak.

S Lottem i s Cinkem.

Také ve středečním ránu českého cyklistu koleno pobolívá. „Necítím se ideálně,“ říká. Ale Tour míří do hor a on má přece hory rád. O něco se pokusím, slíbí si.

„Grande bataille dans les Alpes,“ hlásá titulní strana listu Dauphiné.

„Tak už nám ty Alpy předhoďte,“ vybízí ve středečním dopoledni zdravě nabuzený Bauke Mollema z Treku. Zato nezmar třítýdenních závodů Adam Hansen z Lotta Soudal si z oficiální knihy s itinerářem závodu vyfotí číslo 112 pro francouzskou pohotovost (a pro jistotu i číslo na německou, lucemburskou a belgickou pohotovost) a na Twitter napíše. „Pomohou mi, když jim během etapy zavolám?“

Fanoušek Matt Conn mu vzápětí odpovídá: „Volej radši +33613511766. To je taxikář Jacques, vyveze tě na Galibier.“

Ale konec vtípků. Před startem, na periferii obce La Mure, panuje až podivné ticho. Jako by v dálce se tyčící alpské štíty umlčovaly debaty.

Napoleon na kole, navlečený ve žlutém dresu a vymalovaný na místních vlajkách, zamyšleně shlíží na celé to napětí před bojovou vřavou. Napoleon se v La Mure zastavil po svém útěku z ostrova Elba, během tažení za kratičkým znovunabytím moci a slávy.

Jistý chlapík ze země španělské, jenž pobral slávy na cyklistických kolbištích nepočítaně, si chce nyní, na nejslavnějších průsmycích Tour, také připomenout chvíle své někdejší vlády.

Alberto Contador útočí!

Vystřelí sám sebe ze skupiny favoritů, roztancuje kolo. Nairo Quintana se přidává. Dva dosud „spící“ cyklističtí obři opět jednou pospolu. Jenže co se to děje? Contador je na Kolumbijce příliš rychlý. Otáčí se na lídra Movistaru, pobízí ho: Pojď, zkus to, jako za starých časů.

Marně. Quintana nestíhá.

Tak tedy sám. „Bylo to potom pro mě jako časovka,“ poví. Dotáhne se do skupiny tří desítek uprchlíků, kde už na něj čekají další jezdci Treku a především parťák Mollema, který ve jménu Pistolera nastartuje svůj turbo motor. A spolu s nimi tu je, ano, skutečně, také Ondřej Cink.

Už mají za sebou drsný průsmyk Croix de Fer, už se drápou na Telegraph, odrazový můstek ke Galibieru. „Tady rozjel Mollema brutální tempo. Až jsem byl překvapený, že se s nima pořád držím,“ bude vyprávět Cink.

Mnozí kvalitní vrchaři z úniku odpadají, zbývá jich jen sedm. Teprve na svazích Galibieru, kde už kamení vyhnalo trávu, Cinkovi ucuknou. Rve se dál, sám, hnán diváky, pak ve skupince tří jezdců, za křiku svého Fan Clubu i přítelkyně, která tu na něj čeká.

Primož Roglič ve žlutočerném dresu LottaNL-Jumbo nasazuje šest kilometrů pod vrcholem metronomické tempo, ukazuje záda i Contadorovi a exceluje v průsmyku, kde už zazářilo tolik velikánů.

Tady excelovali Coppi, Merckx, Pantani či Schleck. Tady šlapal Eugene Christophe při svém dnes už neuvěřitelném, 315 kilometrů dlouhém sólovém úniku v roce 1912. Tady v roce 1998 Marco Pantani setřásl Jana Ullricha a vykročil za svým double Giro - Tour.

A teď projíždí jako první kolem památníku Henriho Desgrange sedmadvacetiletý Slovinec!

Teď už Ondra do Paříže dojede

Co se děje za nimi, tam, kde se rozplétá žlutý rébus?

Opět jednou exhibice týmu Sky. Po Kiryjenkově partu nasadí na Télegraphu šílené tempo Kwiatkowski a dokonale očeše hlavní pole, zničí svým vsazením Quintanu i Kreuzigera.

Původní uprchlíci s výjimkou Rogliče jsou na Galibieru postupně pohlceni chrty z Froomovy skupiny favoritů, Mikel Landa pokryje útoky Martina i dalších, Chris Froome třikrát reaguje na ataky Romaina Bardeta.

„Chris dnes nepotřeboval nikam odjíždět,“ řekne Landa. „Ostatní se museli snažit. Našim cílem bylo neztratit a nevydat příliš energie. Až ve čtvrtek do toho dáme 100 procent.“

Přesto jednu velmi významnou oběť z elitní pětky jejich „udržování“ má. Fabio Aru zůstává bez pomocníků i bez sil a odpadá.

Zbývá sjezd do cíle v Serre Chevalier. Kdo ví, možná by si teď Roglič nejradši nazul lyže, rozjel se, skočil a do údolí doletěl, ale i ten sjezd ho náramně baví, vždyť rychlost vždy miloval.

Psal se rok 2012, když se stal cyklistou, po roce už si touto činností vydělával, závodil za kontinentální Adria Mobil, vyhrál předloni Kolem Slovinska, od sezony 2016 podepsal u LottaNL - Jumbo a hned loni už mu patřily dvě etapy na Giru.

Ale tohle je Tour a etapa přes její mýtická místa. A on je první! Poprvé v historii Slovinec vyhrává etapu Tour. „Vážně bláznivý den,“ říká v Serre Chvalier, kde ho vyhlížel i francouzský prezident Emmanuel Macron a výrazně posílená ochranka po zuby ozbrojených a neprůstřelnými vestami vybavených vojáků a policistů.

JÁ KRÁL. Bývalý skokan na lyžích Primož Roglič slaví premiérové slovinské vítězství na Tour.

„Vyhrát etapu na Tour byl můj sen od chvíle, kdy jsem se stal cyklistou. Ale něco jiného jsou sny a něco jiného realita. Už jen dostat se na Tour byl úspěch,“ vykládá Roglič s výrazem vyjukaného malého kluka.

Rigoberto Uran přespurtuje v souboji o druhou příčku v etapě Chrise Frooma i Romaina Bardeta a posouvá se tak i na druhou příčku celkově, on i Bardet nyní ztrácejí na Brita 27 vteřin. Aru se stále drží v minutovém dosahu.

Cink dorazí sedmnáctý, padne zničeně hlavou na řidítka, dlouho ji nedokáže zvednout a mluvčí týmu Müller mu říká: „Tohle byl zatím největší den tvé silničářské kariéry. Dnes můžeš být na sebe hrdý.“

Lékař Guardascione na něj hledí a ví, že taková psychická injekce je na veškerou bolest těla lepší než jakýkoliv zázračný lék. „Teď už vím, že Ondra dojede až do Paříže,“ usmívá se.

Kdo tam dorazí ve žlutém dresu, toť nadále rébus.

„Překvapilo mě, že Fabio byl dnes odpárán. Čekal jsem, že naopak bude útočit,“ říká Froome a nezapomene přidat: „Moji chlapci dnes byli fantastičtí, dostali tolik lidí pod tlak.“

Bardet se naváží do Urana: „Předtím ve skupině vůbec nepracoval, neútočil a pak si vezme bonusové sekundy.“ Manažer AG2R Vincent Lavenu přitaká: „Uran je starý lišák. Je chytrý, umí číst závod. Ví, jak pošetřit síly.“

Třicetiletý Uran reaguje: „Každý má svoji taktiku. Když za sebou nemám tým jako Sky, nedává mi smysl dlouho před cílem útočit. Na konci jsem ale i já pomáhal najíždět čas na Arua.“



Fabio Aru se cestou k týmovému ztratí v uličkách Serre Chevalier. A autobusu Astany na něj čeká i rodina, která přicestovala ze Sardinie, zatímco vrchní boss Alexander Vinokurov novinářům vykládá: „Ztratit třicet sekund je nepříjemné. Teď bude pro Fabia obtížné vyhrát Tour. Ale rozhodně může dál bojovat o stupně vítězů.“

Aru se snaží najít důvody, proč selhal. „Proč?“ zopakuje si sám pro sebe. „Prostě to tak je. Taková je cyklistika. Musíte akceptovat i dny, kdy prohráváte. Ve vysoké nadmořské výšce, kde útoky začaly, jsem najednou neměl dost energie odpovídat. A oni najednou byli pryč.“

JISTĚ, PANE PREZIDENTE. V zájmu Francie by bylo vhodné nechat Romaina vyhrát, ale víte... my už nejsme v Evropské unii. Chris Froome, prezident Macron a Romain Bardet.

Ovšem boj nekončí. Ještě ne.

Od Galibieru se náš pohled obrací k jihu. Tam ční vrchol Izoardu, nejdelší horský dojezd této Tour. „Bude to pro mě ve čtvrtek stejně ikonická etapa jako na Mt. Ventoux,“ říká Froome. „Dnes jsme ukázali, jak náš tým opět dokáže kontrolovat závod, i když v této jeho fázi je už každý na konci sil.

A já osobně se cítím mnohem lépe než v Pyrenejích.“

Také jeho boss Dave Brailsford si libuje: „Etapa přes Galibier mi ukázala, jak na tom Chrisovi soupeři ve vysokých horách jsou. Takže teď mohu zodpovědně říci, že Chris sedí pevně na sedadle řidiče tohoto závodu.“

Ovšem do Paříže stále svoji žlutou káru nedovezl.

Paříž je stále daleko.

A nezapomínejme, tato Tour dokáže být bláznivá.