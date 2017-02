Slávistka Sedláčková věří týmové chemii s hlavním krystalickým prvkem

Jednou z nejzkušenějších slávistek co se finálových pohárových bojů týče je Tereza Sedláčková. Ta si navíc před dvěma lety v Ostravě vyzkoušela, jaké to je být dívkou z plakátu. Tehdy ještě jako hvězda domácí SBŠ.

„To jsou hezké vzpomínky. Pro všechny to byla dobrá zkušenost, i pro mě. Trošku mě ale pořád mrzí, že tam nebylo tolik fanoušků, kolik mohlo přijít,“ vrací se ve vzpomínkách proti proudu času.

Turnaj šesti nejlepších pohárových celků pomohl zviditelnit nejen ostravské družstvo, ale také jeho hlavní tvář. „Poznávali mě spíš sportovci. S tím, že by mě oslovil někdo z ‚normálních‘ lidí, jsem se nesetkala,“ culí se ostravská rodačka.

Před touto sezonou se však rozhodla dát svému rodnému městu vale a udělat další krok ve své basketbalové kariéře. Ten jí zavedl do Prahy, kde se podílí na zatím úspěšné sezoně Slavie. Podtrhnout své dosavadní snažení mohou hráčky z Edenu na brněnské Rosničce. Na Nilfisk Final 4 rozhodně nejedou s nízkými cíli.

„Pro každou hráčku by titul z poháru znamenal splněný cíl a sen. Pro mě určitě obojí. Pro Slavii je to dobrý krok k začátku play-off. Hodně by nás to zvedlo,“ přemítá nad tím, jaké by to bylo zvednout v pondělí nad hlavu pohár pro vítězky.

Pevně přitom věří, že se stihne dát zdravotně do kupy: „Zranila jsem si kotník, tak doufám, že se dostanu aspoň na pár minut na hřiště. To je můj cíl pro tyto dny.“

Na velké ambice má Slavia plné právo. Do závěrečného turnaje se probojovala díky výhře na půdě obhájkyň pohárového triumfu z Nymburka. Slávistky budou navíc aktuálně druhým nejlepším celkem ŽBL, který se na brněnském turnaji představí. Jenže ten první je čeká hned v semifinále. Souboj mezi Slavií a KP Brno bude tahákem nedělního programu.

Tereza Sedláčková ještě jako kapitánka Ostravy zvala na Final 6 Českého pohár basketbalistek v roce 2015

Ostravská basketbalistka Tereza Sedláčková a plakát k finálovému turnaji Českého poháru žen.

Slavia má z čeho čerpat poučení před důležitým zápasem. Není to totiž ani dva týdny, kdy se oba soupeři potkali na palubovkách ŽBL. KP tehdy doma slavilo jasné vítězství o 21 bodů.

„Na zápase jsem byla a mluvila s holkami hned po něm. Všechny ví, co měly udělat jinak. Bude to o nasazení. Musíme do toho jít s velkou energií,“ vzpomíná na zmiňovaný duel Sedláčková, která ho už tehdy kvůli zranění zažila jen jako divák.

KP na Rosničce nebude moct spoléhat na výhodu domácí arény, ale předpokládá se, že v hledišti bude mít převahu. Ani toho se křídlo Pražanek nebojí: „Pamatuji si, jak jsem hrávala za Brno, derby byla vyhrocená. Fanoušci tam vždycky byli a počítám s tím, že to bude stejné i teď. Sport je bez nich ale poloviční. Mám radši, když jsou plné haly, i když fandí proti nám, než když přijde pár lidí a občas zatleskají.“

Slavia může spoléhat na jednu z nejvýraznějších postav ŽBL. Krystal Vaughnová je nejlepší ligovou střelkyní i nejužitečnější hráčkou. I s takovou individualitou ale Pražanky razí týmový přístup: „Celkově máme dobrou chemii v týmu. S holkami si dost rozumíme. I s cizinkami. To v některých týmech moc nebývá. Krystal je tahounka, to všichni respektujeme. Není ale nikdo, kdo by hrál sám na sebe.“

Podle slov Sedláčkové se v Edenu vytvořila pohodová parta, která Slavii táhne za vysněnými úspěchy: „V Praze bydlím na bytě, tak mám na holky více času, než jsem měla v Ostravě, kdy jsem bydlela u rodičů. Hodně jsem se tam věnovala hlavně škole. S holkami se v Praze hodně setkáváme, chodíme společně na obědy...“

Tereza Sedláčková ze Slavie odpočívá během utkání s Ostravou. Tereza Sedláčková (vlevo v červeném) ze Slavie se přetahuje o míč v duelu s Ostravou.

Není tak divu, že se společně častokrát i zplna hrdla zasmějí. „Máme v týmu hodně srandistek mimo hřiště, takže vznikne spousta zábavných momentů. Je jich ale tolik, že teď nedokážu vybrat ten nejlepší,“ usmívá se Sedláčková.

Budou mít slávistky důvod k úsměvu i na konci Nilfisk Final 4?