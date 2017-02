VIDEO: Co se Koukalové stalo se zbraní? Nerepetýrovala, ukazuje expertka

Barbora Tomešová si do ruky vzala zbraň a začala ukazovat: „Gabče se nepovedlo úplně přesně takzvaně repetýrovat, kdy nedotáhla závěr. Náboj se jí nevyhodil tak, jak měl, vzpříčil se v komoře a když chtěla dát nový, tak se jí to zaseklo. Potom je složitější to dovytáhnout. Náboj se zaklíní, musí se vyndat zásobník, vrátit to tam a pokračovat v repetýrování.“

Pamatujete na nedělní dopoledne?

Stíhací závod, Koukalová do něho vyráží jako první se čtyřvteřinovým náskokem na Němku Dahlmeierovou. První střelecká položka vleže, první rána, pro Koukalovou bezchybná.

Ale pak to přišlo!

Neotevřený závěr na zbrani a prázdná nábojnice zůstala v komoře. „Chtěla jsem to udělat moc rychle. Zpětně to vůbec nechápu a je mi to líto. To je prostě školácká chyba. Jako bych na konci třetí třídy neuměla spočítat jedna plus jedna,“ řekla Koukalová.

Kvůli špatnému otevření závěru se spustily další komplikace. „Vyskočenou nábojnici jsem vyšťourávala prstem ven a vyskočil mi i další náboj, který jsem musela na konci dobíjet,“ popsala.

To ale nebylo všechno. „V momentu, kdy jsem chtěla vystřelit, tak jsem zjistila, že jsem nemohla, protože to žádný náboj do komory nenacpalo. Takže jsem musela ještě docvaknout zásobník a znovu přebít, ještě zavřít a vystřelit,“ dodala.

Resumé? Na položce strávila skoro minutu, musela na dvě trestná kola, i tak nakonec získala bronz.

„V pravidlech biatlonu je, že zásobník nelze vyndat dvakrát, Gabča si s tím musela pohrát, aby neporušila pravidla a zásobník nevyndala z komory. Proto tam ztratila 19 vteřin,“ vysvětluje Tomešová.

Jak často se taková lapálie stane? „Maximálně jednou za deset let,“ směje se Tomešová a pak vážně dodá: „Vyhodí to z rytmu, ztratíte čas, neudělali jste to, co jste měli udělat, neodstříleli jste to v rytmu.“

Barbora Tomešová, bývalá biatlonistka a nyní spolukomentátorka a reportérka českého vysílání Eurosportu, bude dnes od 12.30 hostem diskuzního pořadu Rozstřel na iDNES.tv. Hovořit bude i o dopingovém skandálu, o psychice závodníků anebo o tom, jestli ve své současné roli víc fandí nebo pouze popisuje, co vidí.