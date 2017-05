Pořádky se nemění. Koukalová je po roce znovu biatlonovou královnou

V hlasování Českého svazu biatlonu zvítězila před Ondřejem Moravcem a Evou Puskarčíkovou.



„Život se skládá z drobných střípků, větších či menších radostí, které společně člověka motivují a vytvářejí celek. A to je přesně i případ Biatlonisty roku, který do té mozaiky zapadá. Mám prostě velkou radost, užívám si to,“ řekla na slavnostním galavečeru.

Do sezony vstoupila už s novým příjmením Koukalová sedmým místem ve smíšené štafetě. V prvním individuálním závodě dojela až sedmnáctá, když na střelnici sedmkrát minula.

Od té doby se ale zlepšovala. Na přelomu roku stála sedmkrát za sebou na stupních vítězů, radovala se před domácími fanoušky v Novém Městě a znovu se také oblékla do žlutého dresu vedoucí ženy Světového poháru.

Gabriela Koukalová přichází na slavnostní galavečer v doprovodu manžela Petra.

Hlavním cílem ale zůstávalo mistrovství světa. Vždyť už před startem sezony vyhlašovala: „Chci na světovém šampionátu získat zlatou medaili, ta mi ještě ve sbírce chybí.“

Celou přípravu tak mistrovství světa obětovala a 10. února se dočkala – stala se mistryní světa ve sprintu a navíc přidala stříbro z individuálního závodu a bronz z toho stíhacího.

Sbírka byla kompletní.

V následujících závodech už se jí tolik nevedlo. V olympijském Pchjongčchangu a následně i v Kontiolahti se prala s aklimatizací, závěr sezony v Oslu už to ale znovu byla ona, paní závodnice. Postupně dojela čtvrtá, druhá a druhá, získala i dva malé křišťálové glóby za sprint a hromadný závod.

Sezonu končí na prvním místě – po roce je znovu královnou českého biatlonu. Poprvé se radovala v sezoně 2012/2013, kdy byla první spolu s Ondřejem Moravcem. Tehdy se muži a ženy vyhlašovali zvlášť.

„Teprve v těchto dnech si uvědomuji, co všechno se mi podařilo. Mám to tak, že ten intenzivní pocit prožitku se u mě dostavuje se zpožděním. Vzpomínky jsou neuvěřitelně silné a teď na začátku přípravy mi současně pomáhají vrátit se k tréninkové dřině,“ vysvětlovala Koukalová. „Budeme se snažit, aby ta další sezona byla co nejlepší. Chtěla bych ji mít jako takovou třešničku na dortu, tu nejlepší sezonu v životě.“

Koukalová znovu zcela suverénně ovládla také anketu fanoušků portálu iDNES.cz, ve které získala 7291 hlasů, o 6834 hlasů víc než druhý Ondřej Moravec.

Za nejsilnější moment sezony vybrali čtenáři iDNES.cz strhující atmosféru Světového poháru v Novém Městě na Moravě s 2516 body před zlatým sprintem Gabriely Koukalové na světovém šampionátu v Hochfilzenu.

Podobně jako Koukalová obhájila titul biatlonové naděje Markéta Davidová, která na začátku sezony vyhrála sprint v druhodivizním IBU Cupu. Na juniorském mistrovství Evropy v Novém Městě pak zvítězila ve sprintu i stíhačce, třetí skončila ve vytrvalostním závodu a poprvé v kariéře se také podívala do elitního Světového poháru, ve kterém hned bodovala 28. místem ve sprintu v Ruhpoldingu.

Titul skokana roku získala Eva Puskarčíková, trenérem roku se stal kouč žen Zdeněk Vítek. Do Síně slávy Českého biatlonu vstoupil Antonín Kříž, bývalý juniorský mistr světa a účastník olympijských her 1976 v Innsbrucku.