Koukalová se posouvá do čela Světového poháru, ve stíhačce byla druhá

Už po pátečním vítězném sprintu se Gabriela Koukalová zimou třásla: „Na střelnici jsem skoro necítila ruce.“

V Oberhofu o den později ještě přituhlo. Teploměr sahal pod minus deset stupňů, slunce zalezlo a foukal silný vítr.

„Gábina tyhle podmínky nemiluje, ale zvládla to,“ oceňoval trenér Zdeněk Vítek po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.



Na položkách vleže si Koukalová s nepříznivým počasím ještě poradila. Dvakrát pálila čistě a tou dobou její náskok na prvním místě sahal ke 40 vteřinám.

On-line Závod jsme sledovali v podrobné on-line reportáži.

Na konečné druhé místo ji odsunula až střelba vestoje. Na třetí položce jednou minula a dostala se před ni Dorinová-Habertová, suverénka druhé poloviny závodu.

„První rána vestoje byla nervózní,“ vycítil Vítek. „Ale postupně se Gábina dostávala ke středu.“



V běžeckém úseku před poslední položkou Koukalová naháněla Francouzku, která však běžela solidně a kontrolovala drobný, čtyř až pětivteřinový náskok.

Definitivně rozhodoval poslední přímý střelecký souboj. Dorinová-Habertová, nebo Koukalová?

Francouzka začala střílet rychleji, Češka navíc brzy chybovala.

Vzápětí jednou minula i Dorinová-Habertová. Leč Koukalová přidala druhou ránu vedle. To bylo zásadní.

Navzdory jednomu trestnému kolu před cestou do finiše Dorinová-Habertová suverénně ovládla stíhací závod. Stejně tak kontrolované bylo i druhé místo Koukalové.

Teoreticky ji mohla na střelnici ohrozit Finka Mäkäräinenová, jenže to by musela pálit rychle a přesně. To první platilo, jenže se dvěma chybami. Přesto v cíli byla třetí.

Elitní pole totiž bylo netradičně hodně roztáhlé. Čtvrtá Němka Hammerschmidtová ztratila na vítězku Dorinovou-Habertovou přes dvě minuty. Až pak byly rozestupy menší.

Kombinace stříbrné příčky a současně umístění před Finkou Mäkäräinenovou vynesla Koukalové posun do čela průběžného pořadí Světového poháru. Obhájkyně vystřídala na prvním místě dosavadní lídryni Němku Dahlmeierovou, která v Oberhofu ze zdravotních důvodů vynechala sprint a stíhací závod.

Puskarčíková, druhá česká účastnice stíhačky, skončila na 36. místě.

Připravujeme podrobnosti.