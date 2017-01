Biatlonová unie zváží vyloučení ruských závodníků ze Světového poháru

Podle generální sekretářky Nicole Reschové bude záviset na tom, co všechno vyšetřování potvrdí. Bojkot závodů ze strany ostatních biatlonistů zatím nehrozí.

Shodla se na tom šedesátka biatlonistů, kteří se sešli v Oberhofu ve středu večer na setkání komise sportovců při IBU, aby se dohodli na společném postupu v boji proti dopingu. Setkání inicioval vedoucí muž Světového poháru Martin Fourcade z Francie společně s Američanem Lowellem Baileym a Michalem Šlesingrem. Český biatlonista sepsal několik bodů, jak by měla IBU v boji s dopingem postupovat.

Schůzka trvala 90 minut. „Schválili jsme seznam požadavků,“ citovala agentura SID Šlesingra. Nyní biatlonisté budou čekat na to, jak zareaguje IBU. Do té doby závodníci neuvažují o protestech, o nichž se mluvilo při SP v Novém Městě na Moravě. Tam biatlonisté hovořili například o pozdním startu do některého ze závodů.

Podle zprávy Světové antidopingové agentury se organizovaný doping v Rusku týká i 31 biatlonistů. Ruští pořadatelé se kvůli aféře vzdali Světového poháru v Ťumeni a juniorského MS v Ostrovu. Dvěma závodnicím Olze Viluchinové a Janě Romanovové, které už ale ukončily kariéru, byla pozastavena činnost, další Rusové jsou vyšetřováni. Jejich jména ale nebyla zveřejněna a IBU to zatím ani neplánuje.

„Teď musíme z náznaků udělat důkazy,“ řekla Reschová v televizi ZDF s odkazem na množství nejasných materiálů. Teprve poté bude možné jmenovat konkrétní viníky.

Šéf IBU Anders Besseberg doufá, že se vyšetřování podaří uzavřít co nejdříve. „Je potřeba potrestat sportovce, kterých se to týká, jak nejrychleji to bude bude možné. Přednost samozřejmě mají stále aktivní sportovci,“ prohlásil norský funkcionář.

Zveřejnění jmen není momentálně prioritou ani pro Šlesingra. Českého biatlonistu mnohem více zajímá přesný počet biatlonistů, kteří jsou zmíněni v McLarenově zprávě a stále závodí.

Podle Šlesingrova návrhu by biatlonista s dopingovou minulostí měl mít doživotní zákaz startu na olympijských hrách a mistrovství světa. IBU by zároveň měla snížit kvóty pro účast v SP zemím, jejichž závodníci dopovali.

„IBU se v boji proti dopingu chová pokrytecky. Nesmíme vystupovat jako jednotlivci a musíme mluvit jednohlasně,“ řekl Fourcade. „Vadí nám laxní přístup IBU,“ uvedl Šlesingr. „Než vymýšlet systém, který bude něčemu bránit, je lepší tvrdšími tresty demotivovat ty, kteří o dopingu uvažují nebo ho organizují,“ řekl před schůzkou Šlesingr.

Setkání se zúčastnili například Němci Franziska Hildebrandová a Simon Schempp, Francouzka Marie Dorinová-Habertová, Norové Emil Hegle Svendsen a Johannes Bö či Rus Anton Šipulin. „Hlavně, že se sportovci mezi sebou o tom baví,“ uvedl Šipulin pro Radiožurnál. „Je to opravdu vážné pro všechny federace,“ doplnil Rus.