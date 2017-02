Biatlonové juniory ničí na MS chřipka, Žemlička přesto v desítce

Žemlička se vešel do nejlepší desítky i přes tři chyby na střelnici, za každou mu k výslednému času přibyly podle pravidel individuálního závodu po jedné minutě.

„I v kategorii juniorů jsou tři minuty navíc jednoduše moc. Milan je jinak vynikající střelec, ale vleže bohužel udělal hrubou chybu. Ránu nedojel a spustil dříve. Zůstala dole na šest hodin. To ho stálo medaili. Každopádně s jeho výkonem jsem až na tuto výjimku spokojen,“ řekl pro biatlon.cz reprezentační kouč Vlastimil Vávra.

Žemlička, úřadující juniorský mistr Evropy, nevyrazil na trať individuálního závodu zcela zdráv. „ Po zdravotních peripetiích, kterými si Milan prošel, je deváté místo určitě dobrým výsledkem,“ tvrdí Vávra.

Chřipka a nachlazení trápí prakticky kompletní český tým, včetně Davidové. „Biatlon trénuji pětadvacet let, ale že by mi lehlo vlastně celé družstvo, to si opravdu nepamatuji,“ mrzí Jindřicha Šikolu, dalšího z českých koučů.

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda mezi juniorkami nastoupí největší česká naděje Davidová. I přes ztrátu hlasu se nakonec rozhodla startovat a blýskla se alespoň pátým nejlepším časem. Na střelnici to tak slavné nebylo.

Skvěle naopak střílela Jurčová, bezchybné počínání na stavu ji pomohlo k 16. příčce. „To je parádní výkon,“ ocenil Šikola její „vybílení“ všech dvaceti terčů. Proto je ale škoda, že Natka už delší dobu stagnuje v běhu. Nemůže pak své vynikající střelby využít pro ještě lepší výsledky,“ dodal v ohlasu pro web českého biatlonu.