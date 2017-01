Koukalová byla ve žlutém nervózní: Ale hlavní cíl je mistrovství světa

Po neděli se biatlonový svět musí pořádně naučit vyslovovat jména Češek, které opanovaly závod s hromadným startem na 12,5 kilometru.

Koukalovou moderátor při medailovém ceremoniálu označil dívčím příjmením Soukalová a při tiskové konferenci měla moderátorka potíže s představením třetí Evy Puskarčíkové.

Česká královna se žlutým trikem se pousmála, napověděla, jak je to správně a odpovídala na otázky.

O čem všem Koukalová s českými novináři mluvila?

O sdílené radosti s reprezentační kolegyní

„Gratulovaly jsme si. To bylo takové spuštění radosti. Takových momentů, kdy jsme byly dvě na stupních, moc nebylo. Naposledy si pamatuju, že se nám to povedlo s Verčou Vítkovou v Ruhpoldingu v roce 2014. Takže jsme si gratulovaly a byly rády, že tam obě jsme. Dřív mi bylo trochu smutno, že jsem na pódiu sama. Eva je pro mě hrdinka, že dokázala být třetí. Byla přes Vánoce nemocná. Je to úžasné, ona je blázen. (smích)

O podmínkách v Oberhofu

Beru ho na milost! Zázemí je tu dobré, fanoušci super, ale počasí nám to tady nikdy neulehčilo. I když v neděli to bylo celkem dobré. Ale celkově je to takový německý Londýn. Bála jsem se, aby podmínky nebyly tak špatné jako v sobotu, ale nakonec to bylo super. Na Oberhof vyloženě luxusní. Na druhou stranu kopce jsou tady super, vyloženě jsem si to užívala, byla to pro mě výhoda.

O nervozitě ze žlutého dresu

„Trochu nervózní jsem byla. Ale pak jsem se snažila si to srovnat v hlavě. Nemám teď za cíl vyhrát křišťálový glóbus jako v minulé sezoně. Je to důležité si to uvědomit, pak jsem pod menším tlakem.“

O fyzických silách na trati

„Ze začátku jsem byla skeptická, při nástřelu jsem se trápila a oproti minulým dnům jsem se rozjížděla pomaleji. Nasčítalo se to. Profil tratě je tady abnormálně těžký. To vzalo spoustu sil oproti jiným destinacím. Ale ve třetím kole jsem se rozjela. Byla jsem ráda, že můžeme na čele taktizovat a nemusím jet závratné tempo, nechala jsem se tam tahat od Laury (Němky Dahlmeierové) a šetřila se, jak to šlo.“

O aktuální formě

„Neočekávala jsem, že to bude takhle dobré. Ale hlavní cíl sezony je mistrovství světa v Hochfilzenu, takže doufám, že ještě nejsem v nejlepší formě. Tam bude těžší vyhrát zlato. Uvidíme. Udělám maximum, aby se to povedlo. Snad mi to vydrží a budu zdravá.“

O povzbuzení do zbytku sezony

„Soustředím se na každý závod jednotlivě a nepřemýšlím, co bude další den. Když se daří, tak je to strašně příjemné a člověk se snaží jet na té vlně dál, ale jestli to bude tak nebo tak, tak nad tím nepřemýšlím, ani když mám hodinu do startu. Přijde mi to takhle lepší, než se zbytečně svazovat. Každý den se snažím vydávat ze sebe maximální výkon. To je moje taktika.“