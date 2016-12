Rusko pyká za dopingový skandál, biatlonový Světový pohár v Ťumeni nebude

Zde je verdikt: Rusku je v této sezoně s okamžitou platností odebráno pořádání Světového poháru v Ťumeni i světového šampionátu juniorů v Ostrově.

Ale ani slovo o mistrovství světa 2021, které letos Ťumeň získal.

„To není adekvátní řešení, ale polovičaté. Budeme požadovat další kroky. Teď už není cesty zpět. Chci věřit, že je to teprve první krok,“ reagoval Jiří Hamza, předseda Českého biatlonového svazu.

Ani Gabrielu Koukalovou verdikt neuspokojil. „Do země, které se prokážou dopingové prohřešky, by se nemělo dávat nic,“ řekla. „Pojedu kamkoli, kde sportovci nemají problémy, klidně třeba i do Grónska. Ale tohle mi přijde z hlediska čistého sportu špatné.“

Přitom biatlonová unie IBU ve svém komuniké uvedla, že provizorně suspendovala dva (prozatím nejmenované) ruské biatlonisty, kteří byli obviněni z podvodů na ZOH v Soči 2014. Jejich případ převzala disciplinární komise.

Zároveň IBU zahájila vyšetřování 29 dalších ruských biatlonistů, jejichž jména jsou uvedena ve druhé zprávě McLarenovy komise o organizovaném dopingu v Rusku. Podle ní došlo u dotyčných sportovců buď k manipulaci se vzorky jejich moči, nebo v nich byly nalezeny stopy zakázaných preparátů.

Češi našli podporu i v Norsku

Češi zaslali už minulý týden na IBU dopis, v němž požadovali, aby Rusko přišlo o VŠECHNY akce, které byly přiděleny na jeho území. Tedy i světový šampionát 2021.

Čtvrteční rozhodnutí v Mnichově zatím vzbuzuje dojem verdiktu ve stylu „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Dospěla k němu devítičlenná exekutiva IBU, kde jsou zástupci z Norska, Ruska, Německa, Rakouska, USA, Švédska, Slovenska, Kanady a Jižní Koreje. Není známo, zda mohl hlasovat i viceprezident IBU, kterým je Rus Majgurov.

Bývalý viceprezident IBU Tichonov se bál diskvalifikace reprezentantů Podle bývalého viceprezidenta IBU a člena výkonného výboru ruského svazu Alexandra Tichonova je rozhodnutí federace pro Rusy pozitivní. Čtyřnásobný olympijský vítěz a jedenáctinásobný mistr světa se obával diskvalifikace ruských reprezentantů. "Besseberg je náš člověk. Ještěže se to nedotklo závodníků," uvedl Tichonov. Kontroverzní místopředseda vlády pro sport, turistiku a výchovu mládeže a bývalý ruský ministr sportu Vitalij Mutko požaduje trest pro všechny, kteří chtěli bojkotovat SP v Ťumeni. "Bojkot znamená nátlak a politiku, odporuje zdravému rozumu i olympijské chartě. Za takovéto útoky si sportovci zaslouží trest," řekl Mutko agentuře TASS. (ČTK)

Od minulého pátku našli Češi ve svém postupu proti Rusku následovníky. Norský biatlonový svaz zaslal nejvyšším funkcionářům IBU v úterý dopis, v němž rovněž požadoval odebrat Rusku pořádání mezinárodních soutěží do doby, než prokáže, že všechny antidopingové procedury v zemi jsou čisté.

Britský biatlonový svaz ve středu jednomyslně odsouhlasil bojkot Světového poháru v Ťumeni, pokud by se v této sezoně uskutečnil. K takovému rozhodnutí vedla britské funkcionáře podle jejich prohlášení i „mozek vymývající, klamavá a nečestná prohlášení ruských biatlonistů, že vyšetřování McLarenovy komise není o sportu, ale o politice“.

Na stranu Čechů se ústně postavili Američané, Francouzi, Švédové.

„Mnozí další vyčkávali, co se odehraje v Mnichově,“ uvedl Hamza. „I když pochopitelně nemůžeme očekávat, že se na naši podporu ozve někdo z východu Evropy. To bychom byli naivní.“

Rusové komolí výroky

V Rusku naopak propaganda brojí proti Čechům. Jak se to provádí, ukazuje například titulek provládního serveru life.ru, který tvrdil: „Český biatlonový tým: Rusko divně vypadá a smrdí. Nepřijedeme!“

Redaktoři tak zkomolili Hamzův výrok, že skandál s ruským dopingem vypadá podivně a „smrdí“.

Bývalý biatlonový olympijský vítěz Alexandr Tichonov v rozhovoru pro russian.rt.com označil vystoupení Čechů za „plánovanou akci, jejímž jediným účelem je, že Hamza chce získat mistrovství světa místo Ťumeně“. Tichonov dodal: „Když k nám Češi nepřijedou, aspoň bude víc místa.“

Hamza popisoval, že od minulého pátku obdržel z Ruska několik výhrůžných zpráv a e-mailů. Podotkl zároveň, že i kdyby IBU odebrala Ťumeni mistrovství, Češi by na něj možná nekandidovali. „Je nám jasné, že východní blok nás teď bere za zemi, která tažení proti Rusku rozpoutala, a bude nám to chtít vrátit. Ale s takovým vědomím jsme do toho šli. Probrali jsme to s trenéry i sportovci a shodli se, že to jednoznačně chceme udělat.“

Nyní Hamza plánuje prodiskutovat s dalšími národními federacemi reakci na mnichovské rozhodnutí IBU. Mezi závodníky se už v Novém Městě hovořilo dokonce o možné stávce na startu hromadného závodu v Oberhofu při čtvrtém pohárovém kole v úvodu ledna.

O dlouhé dopingové historii ruského biatlonu svědčí nejen současná krize, ale i předchozí případy. V roce 2009 musel ruský biatlonový svaz zaplatit pokutu 50 tisíc eur za nedodržování antidopingových pravidel.

A v roce 2014 dalších 100 tisíc eur za tři dopingové případy svých reprezentantů.