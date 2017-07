Je to velké vítězství, radovala se Peraová po olomouckém triumfu

„Bylo to velmi těžké. Na začátku jsem byla velice nervózní a na konci ostatně taky,“ přiznala.

Ke zvýšené nervozitě měla důvod i proto, že dosud v kariéře vyhrála jen dva pětadvacítkové turnaje. Triumf na ITS Cupu s rozpočtem 80 tisíc dolarů je tak pro ni zatím nejvýš. „Je to pro mě velké vítězství. Užila jsem si to, byl to pro mě dobrý týden,“ nacházela sympatická hráčka jen samé superlativy. „Líbil se mi klub i hotel, ve kterém jsme bydlely. Sice jsem se nedostala do města, ale doufám, že mi to vyjde příště.“

Ve finále se musela vyrovnat i s bouřkou, která přerušila zápas na více než hodinu za stavu 7:5, 0:2. „To mě trochu naštvalo. Ale možná to pro mě nakonec bylo dobře, mohla jsem se trochu uklidnit,“ líčila 217. hráčka na žebříčku WTA, kterou na turnaji doprovázel otec.

„Chci mu poděkovat, moc mě tu podporoval. A vítězství věnuji svým sestrám, které v červenci oslavily narozeniny,“ prozradila Peraová.