Berger obhájil před US Open titul v Memphisu, jako čtvrtý v historii

Finálové kolo zvládl Berger se čtyřmi birdie a s celkovým skóre -10 zvítězil o ránu před Jihoafričanem Charlem Schwartzelem a Korejcem Kim Min-wi.

„Obhájit titul není špatná statistika. Jsem na sebe pyšný, ale nemůžu tomu uvěřit, protože to byl boj,“ řekl Berger, který bydlel ve stejném hotelu a dokonce ve stejném pokoji jako před rokem. Jiný turnaj na okruhu PGA zatím nevyhrál.

Čtyřiadvacetiletému hráči den před turnajem praskl driver, ale našel adekvátní náhradu. „Trefoval jsem míč fenomenálně,“ řekl a přál si, aby si něco ze současné formy přenesl do Erin Hills ve Wisconsinu, kde ve čtvrtek začne major US Open.

„Hodně slýcháme o mladých puškách jako Justin Thomas a Jordan Spieth a na mě se trochu zapomnělo, ale jsem dobrý a uvidíme, jestli bych nemohl dokázat něco víc,“ řekl.

V jednu chvíli se zdálo, že by na titul mohl zaútočit Phil Mickelson. Po jedenácté jamce závěrečného dne se ocitl ve vedení. Vzápětí ale na čtyřparové dvanácte zahrál míč do vody, zapsal tři rány nad par a o šanci na triumf přišel. „Překvapilo mě, když jsem se viděl v čele, a neustál to v hlavě, ale jinak jsem hrál dobře,“ pronesl.

Stále není jisté, zda Mickelson stihne US Open. Start turnaje koliduje se slavností jeho dcery na závěr středoškolského studia. „Nevypadá to dobře. Potřebuju, aby měl turnaj kvůli počasí čtyřhodinové zpoždění,“ usmál se Američan.

Na děleném čtvrtém místě, jen dvě rány za vítězem, skončil v Memphisu amatér Braden Thornberry z USA.